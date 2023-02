GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Kape Tech augmente suite à une offre de rachat de 1,5 milliard de dollars US

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Kape Technologies PLC, hausse de 12% à 290,41 pence, fourchette sur 12 mois 205,00p - 444,00p. Reçoit une offre de rachat de l'actionnaire majoritaire Unikmind Holdings Ltd, qui valorise l'ensemble de la société à 1,51 milliard USD. Quelle que soit l'issue de l'offre, Unikmind déclare avoir l'intention de convoquer une assemblée générale pour tenter de faire adopter une résolution visant à radier Kape de la cote de l'AIM de Londres "dès que cela sera raisonnablement possible après l'offre." Unikmind, qui détient environ 55% de la société de confidentialité et de sécurité numérique, propose de payer 3,44 USD par action Kape, soit environ 285 pence. Kape demande instamment aux actionnaires de ne prendre aucune mesure.

Armadale Capital PLC, hausse de 4,7 % à 1,99 pence, fourchette sur 12 mois 1,36 p - 4,69 p. Fait de nouveaux progrès vers la production commerciale à son projet Mahenge Liandu en Tanzanie. L'investisseur axé sur l'Afrique indique qu'il a recueilli des données environnementales de base sur le projet et qu'il évalue les voies logistiques pour le produit. Il ajoute que la planification est en cours pour le forage géotechnique, qui doit commencer pendant la saison sèche. Des discussions sont en cours avec le gouvernement tanzanien concernant le cadre de la participation de 16 %. Elle note également une "amélioration du climat d'investissement" qui, selon elle, entraîne un "potentiel accru pour attirer le financement du développement" en Tanzanie.

AIM - LOSERS

Mkango Resources Ltd, baisse de 21% à 12,99 pence, fourchette de 12 mois 9,81p - 29,00p. Lève 3,5 millions GBP par le biais d'un placement et de la souscription de 28,0 millions de nouvelles actions au prix de 12,5 pence chacune. Le prix du placement représente une réduction de 24 % par rapport au cours de clôture de vendredi de 16,50 pence par action. Mkango affirme qu'elle dépensera l'argent pour "catalyser les étapes à court terme pour les actifs miniers et de recyclage de la société". La société d'exploration et de développement minéral affirme que cela comprend la finalisation de l'accord de développement minier pour le projet de terres rares Songwe Hill avec le gouvernement du Malawi, ainsi que le développement d'une nouvelle installation de recyclage d'aimants de terres rares en Allemagne par HyProMag GmbH.

Tekmar Group PLC, baisse de 15% à 13,25 pence, fourchette sur 12 mois 5,65p - 54,40p. Le fournisseur de protection de câbles sous-marins déclare que le processus de diligence raisonnable s'est terminé en ce qui concerne une proposition d'un partenaire privilégié non nommé, et que la période d'exclusivité a été prolongée jusqu'au 31 mars. La proposition envisagée, explique Tekmar, représente un "investissement stratégique de la part d'un investisseur institutionnel mondial dans le secteur de l'énergie, qui fournirait des fonds pour que la société puisse suivre un plan ambitieux de croissance, à la fois organique et par acquisition". Il ajoute que la proposition du partenaire n'entraînerait pas une offre pour l'ensemble de la société mais représenterait un nouvel investissement en capital. Il précise que la période d'exclusivité ne concerne que les propositions de financement alternatif par emprunt ou par actions et n'empêche pas qu'une offre soit proposée pour la société par un tiers dans le cadre de son processus de vente officiel.

