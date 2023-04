Kape dit que les actionnaires devraient envisager d'accepter l'offre d'Unikmind

(Alliance News) - Kape Technologies PLC a déclaré vendredi que ses actionnaires devraient "envisager sérieusement d'accepter" l'offre d'achat révisée d'Unikmind, bien qu'il ait des réserves quant à la taille de l'offre.

Le fournisseur de logiciels de sécurité numérique a reçu jeudi une dernière proposition de rachat en espèces de la part d'Unikmind. La nouvelle offre évalue Kape à 1,54 milliard de dollars, alors que l'offre précédente évaluait la société à 1,47 milliard de dollars.

Vendredi, Unikmind, qui détenait déjà une participation de 54 % dans Kape, a déclaré qu'elle avait acheté environ 4 % supplémentaires de la société, ce qui lui conférait une participation de 58 %. En outre, elle a déclaré avoir reçu des engagements de soutien pour un peu moins de 13 % d'actions supplémentaires de Kape, ce qui lui donne effectivement le contrôle de 71 % de la société.

Kape a pris acte de cette évolution et a mis en garde contre les droits de ses actionnaires minoritaires au cas où Unikmind obtiendrait suffisamment de soutien pour pouvoir procéder à un retrait de la cote. Kape pense qu'Unikmind obtiendra suffisamment de soutien pour y parvenir.

"Par conséquent, malgré la valeur de l'offre révisée, les administrateurs indépendants estiment que les actionnaires de Kape devraient sérieusement envisager d'accepter l'offre révisée", a déclaré Kape.

"Les actionnaires de Kape qui prévoient de réaliser une plus grande valeur de leurs actions Kape à l'avenir, tout en reconnaissant et en étant prêts à accepter les risques associés au fait de rester investisseur dans une société non cotée en bourse contrôlée par Unikmind, peuvent souhaiter rester actionnaires de Kape".

