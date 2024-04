EQS-Media / 11.04.2024 / 07:00 CET/CEST

1 500 usagers participeront au projet pilote

La technologie C-ITS rend la circulation plus sûre et plus écologique Vienne / Dublin, 11 avril 2024 - L'initiative irlandaise NIMS (Network Intelligence and Management System) lance un projet pilote C-ITS pour améliorer la sécurité routière.



Depuis janvier 2024, la solution C-ITS est entièrement intégrée au système de gestion du trafic NIMS et fournit des informations en temps réel aux conducteurs.



Dans le cadre de ce projet pilote, 1 500 usagers auront l’occasion unique d’expérimenter les systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) de Kapsch TrafficCom. Cette application C-ITS permettra l'échange de données entre véhicules, infrastructures et autorités organisatrices de la mobilité.



Déployé sur les autoroutes M50 et M1 à Dublin, le système vise à transmettre directement aux conducteurs des notifications cruciales concernant les collisions, embouteillages, travaux et conditions météorologiques défavorables, par l'intermédiaire d'écrans embarqués. Ce projet démontrera non seulement le potentiel de l'intégration technologique dans l'amélioration de la sécurité routière, mais jouera également un rôle essentiel dans l'évaluation de l'efficacité des C-ITS en conditions réelles.



« Notre mission est claire : révolutionner la gestion du réseau autoroutier irlandais grâce à l'intégration de la technologie C-ITS », explique Carolin Treichl, Vice-Présidente EMENA chez Kapsch TrafficCom. Elle poursuit : « Ce programme facilite la communication en temps réel entre véhicules, infrastructures routières et centres de supervision du trafic, en permettant la transmission instantanée d'informations de sécurité vitales pour les automobilistes. »

Grâce à une technologie de communication innovante, cette initiative portée par Transport Infrastructure Ireland (TII) et le gouvernement irlandais représente une avancée significative dans l'amélioration de la sécurité routière et l’optimisation du trafic.



« L'intérêt de cette technologie est qu'elle permet aux automobilistes de prendre des décisions en temps réel afin de mieux planifier leur trajet, éviter les collisions, repérer les véhicules en panne qui causent obstructions de voies ou embouteillages et, par conséquent, améliorer la sécurité routière pour tous les usagers de la route », a déclaré Jack Chambers, Ministre d'État chargé de la sécurité routière.



Plus d’informations : Presse | Kapsch TrafficCom

Contact Presse : Sandra Bijelic

Head of Corporate Communications

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2, 1120 Vienne, Autriche

T +43664628 1720

sandra.bijelic@kapsch.net Vienne / Dublin, 11 avril 2024 -Depuis janvier 2024, la solution C-ITS est entièrement intégrée au système de gestion du trafic NIMS et fournit des informations en temps réel aux conducteurs.Dans le cadre de ce projet pilote, 1 500 usagers auront l’occasion unique d’expérimenter les systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) de Kapsch TrafficCom. Cette application C-ITS permettra l'échange de données entre véhicules, infrastructures et autorités organisatrices de la mobilité.Déployé sur les autoroutes M50 et M1 à Dublin, le système vise à transmettre directement aux conducteurs des notifications cruciales concernant les collisions, embouteillages, travaux et conditions météorologiques défavorables, par l'intermédiaire d'écrans embarqués. Ce projet démontrera non seulement le potentiel de l'intégration technologique dans l'amélioration de la sécurité routière, mais jouera également un rôle essentiel dans l'évaluation de l'efficacité des C-ITS en conditions réelles., explique Carolin Treichl, Vice-Présidente EMENA chez Kapsch TrafficCom. Elle poursuit : «. »Grâce à une technologie de communication innovante, cette initiative portée par Transport Infrastructure Ireland (TII) et le gouvernement irlandais représente une avancée significative dans l'amélioration de la sécurité routière et l’optimisation du trafic.», a déclaré Jack Chambers, Ministre d'État chargé de la sécurité routière.Plus d’informations :



Fin du Pressemitteilung



Éditeur: Kapsch TrafficCom AG

Mot-clé(s) : Trafic



11.04.2024 CET/CEST Communiqué de presse transmis par EQS Group AG. www.eqs.com



L’éditeur est responsable pour le contenu de la nouvelle.