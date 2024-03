Karat Packaging Inc. est un distributeur spécialisé et un fabricant de produits jetables pour la restauration et d'articles connexes. La société fournit une gamme de produits pour l'industrie de la restauration, notamment des contenants alimentaires et à emporter, des sacs, de la vaisselle, des gobelets, des couvercles, des couverts, des pailles, des ingrédients pour boissons spéciales, des équipements, des gants et d'autres produits. Ses produits sont disponibles en plastique, en papier, à base de biopolymères et sous d'autres formes compostables. Sa gamme Karat Earth comprend des récipients alimentaires, de la vaisselle, des gobelets, des couvercles, des ustensiles et des pailles. La société offre des solutions personnalisées à ses clients, y compris le développement de nouveaux produits, la conception, l'impression et les services logistiques. Les clients de la société comprennent une variété de distributeurs nationaux et régionaux, des chaînes de restaurants, des établissements de vente au détail et des clients en ligne. Ses clients peuvent commander et planifier la livraison des produits par téléphone, télécopie, courrier électronique ou par l'intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique en ligne et de ses vitrines sur Amazon.com et Walmart.com.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier