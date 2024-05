Karat Packaging Inc. est un distributeur spécialisé et un fabricant d'une gamme de produits jetables pour la restauration et d'articles connexes, principalement utilisés par les restaurants nationaux et régionaux et dans le cadre de la restauration à travers les États-Unis. La société classe ses clients en quatre catégories. Les distributeurs comprennent les distributeurs nationaux et régionaux à travers les États-Unis qui achètent ses produits et fournissent un canal pour offrir ses produits aux restaurants, bureaux, écoles, entités gouvernementales et autres utilisateurs finaux. Les chaînes nationales et régionales comprennent généralement des restaurants à service rapide et décontracté implantés dans plusieurs États. Le commerce de détail comprend principalement des boutiques régionales de thé à bulles, des cafés-boutiques et des boutiques de yaourt glacé qui achètent souvent les ingrédients de ses boissons de spécialité et les articles connexes. Le commerce électronique/en ligne comprend les petites entreprises, telles que les petits restaurants, les boutiques de thé à bulles, les cafés, les bars à jus de fruits, les boutiques de smoothies et certains clients qui achètent pour leur usage personnel.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier