Karat Packaging Inc. est un fabricant et un distributeur de produits jetables à usage unique principalement utilisés dans les restaurants et les services de restauration. La société fournit une gamme de produits pour le secteur de la restauration, notamment des récipients pour aliments et pour emporter, des sacs, de la vaisselle, des tasses, des couvercles, des couverts, des pailles, des ingrédients pour boissons spéciales, des équipements, des gants et d'autres produits. Ses produits sont disponibles en plastique, en papier, à base de biopolymères et sous d'autres formes compostables. Outre la fabrication et la distribution, la société propose des solutions personnalisées à ses clients, notamment le développement de nouveaux produits, la conception, l'impression et les services logistiques. La société fournit également des produits à de petites chaînes et entreprises, notamment des cafés-boutiques, des cafés-théières, des pizzerias et des magasins de yaourts glacés.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier