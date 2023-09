Karbon-X Corp, anciennement CocoLuv Inc. est engagée dans la fourniture d'options transactionnelles personnalisées, d'informations sur mesure et d'un accès évolutif aux marchés de la réduction des émissions vérifiées. L'entreprise modifie le cadre de commercialisation du carbone traditionnel en engageant le public et l'industrie avec de multiples formes de réduction des gaz à effet de serre basées sur la technologie. L'entreprise propose au public d'acheter des compensations carbone à partir d'une application basée sur un abonnement, avec plusieurs niveaux d'investissement pour tous les budgets. Par le biais de ses abonnements, l'entreprise s'attache à soutenir des projets d'énergie propre, tels que l'énergie solaire ou éolienne, la capture du méthane ou la reforestation, et cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à des crédits carbone vérifiables. Elle se concentre également sur le développement de jetons non fongibles (NFT) pour numériser et permettre d'échanger des crédits carbone tokénisés afin d'apporter transparence et liquidité au marché mondial de la compensation carbone.