Kardex AG est une société holding basée en Suisse qui fournit des solutions de stockage statique et automatisé et des systèmes de manutention. La société exploite deux divisions d'entreprise : Kardex Remstar et Kardex Mlog. La division Kardex Remstar est active dans le développement, la production et la maintenance de systèmes de stockage et de récupération dynamiques. La division Kardex Mlog développe et fabrique des systèmes intégrés de manutention et des entrepôts automatisés à hauts rayonnages. La société apporte son soutien à ses clients tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'une solution, notamment en évaluant les besoins du client, en planifiant, en réalisant et en mettant en œuvre des systèmes spécifiques au client, et en garantissant un haut niveau de disponibilité et de faibles coûts de cycle de vie grâce à une gestion du cycle de vie orientée client. En juillet 2013, elle a cédé sa division Kardex Stow, qui fournissait des systèmes de stockage statique, des navettes et des systèmes de rayonnages mobiles automatisés.

Secteur Equipements électriques lourds