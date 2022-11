Kardex: le CEO Jens Fankhänel quittera l'entreprise fin février

Zurich (awp) - Le spécialiste des solutions de stockage automatisées Kardex va devoir se trouver un nouveau patron, le titulaire Jens Fankhänel ayant décidé de quitter l'entreprise fin février 2023 pour relever "un nouveau défi professionnel", selon la formule consacrée.

Directeur général (CEO) du groupe zurichois coté sur SIX depuis 2016, M. Fankhänel a rejoint Kardex en 2011 en tant que directeur de la division Remstar, précise un communiqué diffusé vendredi.

La recherche d'un successeur est d'ores et déjà en cours, et le sortant, le conseil d'administration et la direction générale se sont engagés à tout mettre en oeuvre pour assurer une "transition sans heurts".

buc/vj