Kardex modère son objectif de rentabilité et cède une participation

Zurich (awp) - Le groupe de logistique d'entreposage Kardex a revu à la baisse son objectif annuel pour la marge de son bénéfice opérationnel, malgré une augmentation des recettes et des entrées de commandes, annonce vendredi le zurichois.

La marge Ebit est désormais attendue à environ 9% contre 10 à 14% auparavant, précise le communiqué. Le chiffre d'affaires devrait pour sa part connaître une croissance d'au moins 10%.

Kardex prévoit en outre de céder sa participation de 50% dans la jeune pousse néerlandaise Robomotive, acquise en 2020, pour un montant non dévoilé. Elle est reprise par les fondateurs de l'entreprise. Kardex et Robomotive continueront de développer de nouveaux prototypes et produits ensemble. Cette opération entraîne un amortissement plafonné sous cinq millions pour l'exercice 2022, inclus dans les nouveaux objectifs.

Il y a un an, Kardex faisait savoir que les participations, notamment dans Robomotive, continuaient de peser sur les résultats du groupe.

Le groupe zurichois précise que sa filiale Remstar, qui produit des systèmes de stockage et de récupération, continue d'enregistrer "une demande réjouissante", mais que ses capacités de production et de livraison sont entravées par les problèmes d'approvisionnement et d'effectifs. Parallèlement, les coûts de personnel, d'énergie et de matériaux augmentent. Les effets des relèvements de tarifs ne se font sentir qu'avec retard. De plus, la nouvelle usine aux Etats-Unis rencontre des difficultés de démarrage, pesant sur la rentabilité.

La direction et le conseil d'administration "restent toutefois confiants". "Les carnets de commandes sont pleins jusqu'à mi-2023 et la demande reste bonne", selon le document. Les difficultés de la chaîne d'approvisionnement devraient être surmontées dans le courant de l'année prochaine quand les hausses de prix devraient à nouveau avoir un effet positif sur la marge, en raison de l'aplatissement des taux d'inflation et de la réduction du volume des commandes, prédit l'entreprise.

