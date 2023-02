Dalata fait preuve d'un "optimisme prudent" dans le contexte de la fluctuation des bénéfices en 2022

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et non rapportées séparément par Alliance News :

----------

Dalata Hotel Group PLC - Chaîne hôtelière basée à Dublin - Le chiffre d'affaires en 2020 passe de 192,0 millions d'euros en 2021 à 558,3 millions d'euros. Passage d'une perte de 11,4 millions d'euros à un bénéfice avant impôts de 109,7 millions d'euros. Le revenu par chambre disponible, une mesure clé pour les sociétés hôtelières, passe de 40,02 euros à 102,23 euros. Le chiffre d'affaires, le bénéfice avant impôt et le revPAR dépassent les niveaux de 2019 de 429,2 millions d'euros, 89,7 millions d'euros et 93,43 euros, respectivement. " Le groupe reste prudemment optimiste sur ses perspectives pour 2023. Le revPAR de Dalata pour janvier/février devrait être supérieur de 17% aux niveaux de 2019 à Dublin, de 54% en Irlande régionale et de 27% au Royaume-Uni", ajoute la société. Prévoit de réintroduire une "politique de dividende progressive", en commençant par un versement intermédiaire au premier semestre.

----------

Karelian Diamond Resources PLC - société d'exploration axée sur la Finlande et l'Irlande du Nord - passe d'un bénéfice de 99 165 euros l'année précédente à une perte avant impôts de 168 786 euros pour les six mois se terminant le 30 novembre. Le résultat intermédiaire de l'année précédente avait bénéficié d'une augmentation de 270 496 euros provenant de la variation de la valeur des warrants. Les faits saillants ont reçu la date de la réunion des procédures du National Land Survey pour le gisement de diamants de Lahtojoki comme un événement clé au cours du semestre. "Nous sommes très heureux que les procédures du National Land Survey concernant le gisement de diamant de Lahtojoki en Finlande, qui étaient cruciales pour le développement d'une mine, aient été conclues et que la société soit désormais en possession du terrain et qu'en Irlande du Nord, des licences de prospection aient été accordées en rapport avec l'exploration très intéressante de la société dans le domaine du nickel, du cuivre et du platine", déclare Karelian.

----------

Conroy Gold & Natural Resources PLC - société d'exploration et de développement aurifère axée sur l'Irlande et la Finlande - La perte avant impôts pour les six mois se terminant le 30 novembre se réduit à 103 577 EUR, contre 278 699 EUR un an plus tôt. Bénéficie de 257 050 EUR de variations de valeur des warrants, contre un bénéfice de 14 750 EUR un an plus tôt. Salue les découvertes récentes, notamment une découverte allant jusqu'à 123,0 grammes d'or par tonne dans une zone de minéralisation aurifère récemment découverte dans le massif de Longford-Down, en Irlande.

----------

Milton Capital PLC - cash shell à la recherche de cibles dans le domaine de la technologie - La perte avant impôt pour l'exercice clos le 31 janvier s'élève à 98 985 GBP. La perte découle de frais administratifs de 96 485 GBP et de frais financiers de 2 500 GBP. Milton Capital s'est inscrite sur le marché principal de Londres en octobre, après avoir bouclé une levée de fonds de 1,0 million GBP. Elle a levé 1,0 million GBP par l'émission de 100 000 actions à 0,01 GBP chacune.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.