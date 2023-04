Gagnants et perdants sur l'AIM: Karelian Diamond en hausse, Thor Energy et Touchstone en baisse

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Karelian Diamond Resources PLC, en hausse de 8,9% à 3,05 pence, fourchette de 12 mois 1,51p - 3,60p. La société d'exploration déclare que des programmes sont prévus dans la région de Kuhmo en Finlande pour les diamants et en Irlande du Nord pour le nickel, le cuivre et les métaux du groupe du platine. Le programme d'exploration à Kuhmo sera mené parallèlement aux travaux initiaux sur la zone de concession minière de la société à Lahtojoki, qui comprendront des études environnementales et une évaluation technique et financière actualisée, suivies de nouveaux forages et d'échantillonnages en vrac, en particulier en ce qui concerne le pourcentage de diamants roses présents dans le gisement. Le président Richard Conroy déclare : "Les travaux, dans les deux cas, nous fourniront des informations supplémentaires et, en ce qui concerne la Finlande, pourraient inclure la découverte de diamants dans une ou plusieurs des cibles de kimberlite".

AIM - LOSERS

Thor Energy PLC, baisse de 13 % à 0,26 pence, fourchette de 12 mois 0,20 pence - 0,90 pence. L'explorateur d'uranium et de vanadium fait le point sur les projets Wedding Bell et Radium Mountain qu'il détient à 100 % dans la ceinture minérale d'Uravan, dans l'État américain du Colorado. La société affirme que les analyses effectuées dans le cadre de ces projets valident les lectures gamma effectuées en fond de trou pour l'uranium et confirment la présence d'une minéralisation plus large de vanadium. Les résultats d'analyse du vanadium comprennent 1,5 mètre à 2 660 parties par million, soit 0,27 %, d'oxyde de vanadium sur 83,8 mètres et 1,5 mètre à 1 776 ppm, soit 0,18 %, d'oxyde de vanadium sur 59,4 mètres. Le processus d'autorisation de forage a débuté en vue d'un forage de suivi sur les projets. Nicole Galloway Warland, directrice générale, déclare : "Nous sommes heureux de recevoir ces résultats d'analyse très encourageants pour la sélection d'échantillons physiques envoyés pour analyse."

Touchstone Exploration Inc, baisse de 11% à 58,00 pence, fourchette de 12 mois 51,00 pence - 114,00 pence. La société pétrolière et gazière indique que le test de production initial Royston-1X de la section la moins prometteuse du puits a confirmé la présence de pétrole brut léger à des taux non commerciaux. Au cours des essais, le puits ne s'est pas écoulé à la surface. Touchstone indique que la section de la formation semble être un réservoir à faible perméabilité et que, par conséquent, il n'y aura pas d'autres essais. Touchstone détient une participation directe de 80 % dans le puits, qui est situé sur le bloc Ortoire, à terre, dans la République de Trinité-et-Tobago. Touchstone poursuivra ses opérations de test avec potentiellement quatre tests supplémentaires ciblant un total de 384 pieds bruts. Le prochain test de puits visera un intervalle brut de 70 pieds dans la partie médiane de la nappe sous-jacente et sera réalisé avec un appareil de forage de service. Paul Baay, directeur général, a déclaré : "Nous sommes encouragés par le fait que le test initial du puits Royston-1X a confirmé avec succès la présence de pétrole léger dans la nappe sous-jacente, validant ainsi notre analyse interne de la diagraphie par câble. Les résultats des essais et l'analyse du pétrole brut ont été essentiels pour établir l'étendue de la colonne d'hydrocarbures pénétrée par le puits de forage, fournissant des informations de base précieuses pour l'évaluation des données de diagraphie et la définition des futurs intervalles d'essai."

