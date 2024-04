Karelian Diamond Resources PLC est une société d'exploration diamantaire basée en Irlande. Les projets diamantifères de la société en Finlande sont basés sur la prospectivité diamantifère du craton de Carélie. Les projets de la société comprennent le projet diamantifère Lahtojoki et le projet diamantifère Seitapera. Le projet diamantifère de Lahtojoki est situé dans la région de Kuopio-Kaavi en Finlande, dans une zone dotée d'infrastructures, y compris l'accès routier, la distribution d'électricité et la disponibilité technique et logistique locale. Le projet diamantifère de Seitapera est une cheminée de kimberlite située en Finlande, d'une superficie d'environ 6,9 hectares (Ha). Le forage et l'analyse des carottes de forage effectués par la société dans la cheminée ont permis de récupérer soixante-quatorze diamants, dont six macro-diamants, provenant principalement de zones riches en xénolithes dans la cheminée de kimberlite de Seitapera. La société a également découvert un nouveau corps kimberlitique à Riihivaara, au sud-est de Seitapera, dans la région de Kuhmo, dans l'est de la Finlande.

Secteur Métaux et minéraux précieux