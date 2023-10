Karelian Diamond Resources PLC - annonce que les résultats de l'analyse des minéraux indicateurs et de l'analyse à la microsonde d'un programme d'échantillonnage en Irlande du Nord confirment la prospectivité de la zone de licence de la société pour le nickel, le cuivre et les métaux du groupe du platine. Le programme d'échantillonnage fait suite à un programme d'échantillonnage antérieur qui avait suggéré le potentiel de la région pour ces métaux. Les résultats de ce programme, associés aux résultats du programme précédent, indiquent un bassin hydrographique présentant de fortes anomalies. Cette zone a donné lieu à cinq échantillons contenant chacun plus de 1 000 minéraux indicateurs, indique la société, les minéraux indicateurs étant principalement de la chromite et de la forstérite avec un peu de chalcopyrite et de grains d'or. En outre, l'analyse à la microsonde d'un certain nombre de grains de chromite provenant d'échantillons prélevés a montré que quatre échantillons contenaient des chromites présentant des valeurs élevées d'oxyde de zinc. Il s'agit là d'une signature des gisements de nickel-cuivre riches en sulfures. Un programme de suivi est prévu.

Le professeur Richard Conroy, président, s'est déclaré "très heureux" que le programme ait "donné des résultats aussi encourageants et nous attendons avec impatience le programme de travail de suivi prévu".

Cours actuel de l'action : 3,79 pence

Variation sur 12 mois : + 68 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

