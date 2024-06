Karnalyte Resources Inc. est une société canadienne en phase de développement. La société est engagée dans l'exploration et le développement de sa propriété, ainsi que dans la construction éventuelle d'une installation de production et le développement d'une mine de potasse. La propriété est située en Saskatchewan, au sud de Wynyard, et contient une zone dominante de minéraux de potasse et de magnésium. Le projet Wynyard Potash est un projet d'exploitation de solutions de carnallite et de sylvinite dans le centre de la Saskatchewan. La société détient une participation de 100 % dans les concessions minières KLSA 010, KL 247A et KL 246, qui représentent environ 367 kilomètres carrés (km2) (90 766 acres) de droits miniers. Elle possède également environ 4 100 acres de terrain en surface. Le projet est situé à environ 190 km à l'est de Saskatoon (SK) ou à 176 km au nord de Regina (SK). La société étudie également la possibilité de développer le projet Proteos Nitrogen. Le projet Proteos Nitrogen est un projet de développement avancé qui consiste en une proposition d'usine d'engrais azoté à petite échelle qui serait située dans le centre de la Saskatchewan.