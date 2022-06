Karnalyte Resources : Notice of Rights Offering (Form 45-106F14) – French

AVIS DE PLACEMENT DE DROITS

Les titres faisant l'objet du présent placement n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État des « États-Unis » (au sens donné à l'expression « United States » dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Le présent avis de placement de droits ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres offerts aux présentes aux États-Unis, et les titres offerts dans les présentes ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d'un État applicables, ou conformément à une dispense de ces obligations d'inscription tel qu'il est décrit aux présentes. Les expressions « United States » (États-Unis) et « U.S. persons » (personnes des États-Unis) sont définies dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933.

KARNALYTE RESOURCES INC.

Avis aux porteurs de titres - le 21 juin 2022

Le présent avis (l'« avis ») a pour objectif d'informer les porteurs (les « actionnaires ») d'actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de Karnalyte Resources Inc. (la « Société ») d'un placement proposé de droits (les « droits ») de la Société (le « placement de droits »).

Dans le présent avis, les termes nous, nos et notre et les expressions similaires font référence à la Société. Dans le présent avis, les termes vous, vos et votre et les expressions similaires font référence aux actionnaires.

1. Qui peut participer au placement de droits?

Chaque actionnaire qui est un propriétaire véritable et inscrit d'actions ordinaires consignées résidant dans une province ou un territoire du Canada ou dans un autre territoire de compétence où, selon la Société, les résidents porteurs d'actions ordinaires ont le droit de recevoir et d'exercer les droits conformément aux lois de ce territoire sans obligation, pour la Société, d'inscrire les droits et les actions ordinaires sous-jacentes ou de déposer un prospectus ou un autre document d'information, de déposer d'autres documents ou de devenir assujettie à des obligations de déclaration ou d'information auxquelles la Société n'est pas déjà assujettie à l'heure actuelle (les « territoires admissibles ») à la fermeture des bureaux (17 h, heure de l'Est) le 28 juin 2022 (la « date de clôture des registres ») peut participer au placement de droits selon les modalités et les conditions énoncées dans la notice de placement de droits.

2. Qui est habilité à recevoir des droits?

Les droits seront émis et remis à chaque actionnaire véritable et inscrit d'actions ordinaires consignées résidant dans un territoire admissible (un « actionnaire admissible »). Vous serez réputé résider à votre adresse inscrite dans nos registres, à moins que le contraire ne soit démontré à notre satisfaction.

Le présent avis ne doit pas être interprété comme une offre des droits, et les actions ordinaires qui sont émises à l'exercice des droits ne peuvent être offertes en vente ailleurs que dans les territoires admissibles ou à des actionnaires qui résident ailleurs que dans les territoires admissibles (les « actionnaires non admissibles »).

Les actionnaires non admissibles ne recevront pas de certificat de droits (tel que décrit au point 6 ci-après), mais recevront une lettre les avisant que leurs droits seront détenus par Société de fiducie Olympia (l'« agent des droits »), qui détiendra ces droits en tant qu'agent pour le compte de tous ces