Karnavati Finance Limited est une société financière non bancaire (NBFC) basée en Inde qui n'accepte pas les dépôts et qui fournit des services financiers. La société propose des solutions de prêt, de financement et de gestion de patrimoine de bout en bout à une gamme diversifiée de clients dans tout le pays. La société est active dans le secteur du financement. Elle propose principalement des prêts personnels, des prêts professionnels, des prêts à terme et des prêts immobiliers. La société offre des solutions personnalisées dans les domaines des prêts personnels et professionnels, des prêts contre la propriété, des prêts automobiles, des prêts en or, des prêts numériques, de la microfinance, de la finance d'entreprise, des prêts hypothécaires, des prêts basés sur le marché des capitaux, des prêts de projet, de la finance structurée, de la gestion de patrimoine, des prêts numériques, des marchés des capitaux d'emprunt et de la syndication. La société propose également des prêts personnels non garantis aux salariés et des prêts non garantis aux commerçants et aux indépendants.