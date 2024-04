Karoon Energy Ltd est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée en Australie et possédant des actifs au Brésil. La société est impliquée dans l'exploration, le développement et la production d'hydrocarbures dans quatre blocs offshore, qui contiennent le champ producteur de Bauna et le champ non développé de Patola, les découvertes de pétrole de Neon et de Goia, et le prospect d'exploration de Clorita. Ses blocs comprennent le bloc BM-S-40, le bloc S-M-1037, le bloc S-M-1101 et le bloc S-M-1537. Son projet Bauna est situé dans la concession BM-S-40 dans le sud du bassin de Santos, au large du Brésil, et comprend les champs de pétrole léger de Bauna et de Piracaba, ainsi que le développement de Patola. Le champ pétrolier de Patola est adjacent au champ de production de Bauna et se trouve dans la même concession de production. Neon est situé à 60 kilomètres au nord-est de Bauna. Les programmes de forage S-M-1037 et S-M-1101 comprendront jusqu'à deux puits de contrôle : 9-Neo-1-SPS (officieusement Neon-1) et, sous réserve que Neon-1 remplisse les critères minimums de réussite, 9-Neo-2D-SPS (officieusement Neon-2).

