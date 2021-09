Karoon cherche à se développer au Brésil avec ses propres champs pétroliers et des acquisitions

Karoon Energy entrevoit de fortes perspectives de croissance au Brésil, où elle a commencé à produire du pétrole l'année dernière. Elle s'efforce de plus que doubler sa production d'ici 2023 et envisage deux options pour développer un autre champ d'ici le milieu de la décennie, a déclaré son directeur général lundi.

Karoon a produit en moyenne un peu plus de 13 000 barils par jour (bpj) au cours des huit mois clos le 30 juin, après avoir acheté le champ pétrolier Bauna à Petrobras pour 665 millions de dollars, et a enregistré des recettes de ventes de pétrole de 170,8 millions de dollars et un petit bénéfice net.

"Le résultat reflète une transformation assez importante pour Karoon au cours de l'année", a déclaré le directeur général Julian Fowles, qui a pris les rênes il y a 10 mois et a nommé un nouveau directeur financier et un nouveau responsable des opérations au Brésil.

Karoon a pour objectif d'ajouter entre 15 000 et 20 000 bpj d'ici début 2023 en augmentant la production des puits existants à Bauna, puis en connectant le champ de Patola, un projet qui devrait coûter environ 185 millions de dollars.

Ce projet sera en grande partie financé par une facilité de crédit de 160 millions de dollars, la première de la société, qu'elle a contractée auprès de la Deutsche Bank, d'ING, de Macquarie et de Royal Dutch Shell, et qui lui permettra de contracter d'autres dettes pour des acquisitions.

"Nous sommes désormais bien présents sur le marché de la dette. Et nous pensons que tout ce que nous ferons à l'avenir de manière inorganique comportera une part importante de dette", a déclaré Fowles à Reuters.

Il n'a pas voulu dire si Karoon allait faire une offre pour les champs Albacora et Albacora Leste que Petrobras a mis en vente.

Karoon envisage de développer le champ Neon, soit en construisant un pipeline sous-marin de 50 à 60 km pour le relier au navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Bauna, soit en installant un FPSO sur le champ Neon.

M. Fowles a déclaré que le raccordement de Neon au FPSO Bauna était de plus en plus intéressant, car il permettrait d'économiser sur les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation et pourrait aider à prolonger la durée de vie du champ Bauna en répartissant les coûts fixes sur les deux champs.

Si la société poursuit le développement de Neon, la première production aurait lieu vers 2025 ou 2026, a déclaré M. Fowles.

Karoon travaille sur une stratégie visant à réduire les émissions de ses activités et à rechercher des compensations, qu'elle prévoit de présenter en octobre, afin d'attirer des créanciers et des investisseurs plus soucieux de l'environnement. (Reportage de Sonali Paul ; édition de Mark Potter)