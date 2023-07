Karooooo Ltd. est une société basée à Singapour qui opère par le biais de sa filiale Cartrack Holdings Limited (Cartrack). Cartrack est un fournisseur mondial de solutions d'analyse de données de mobilité en temps réel pour le transport intelligent. La société propose une plateforme de mobilité intelligente basée sur le cloud pour les véhicules connectés et autres actifs. Sa plateforme SaaS (software-as-a-service) fournit aux clients des informations et des analyses différenciées pour optimiser leur activité et leur personnel, améliorer la sécurité, surveiller l'impact environnemental, aider au respect de la régularité et gérer les risques. Sa plateforme SaaS fait office de système nerveux central pour les véhicules connectés et autres actifs mobiles, tels que les équipements de construction, les générateurs, les unités de réfrigération, les remorques et les bateaux.

Secteur Services et conseils en informatique