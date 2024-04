Karora Resources Inc. est une société canadienne de ressources minérales à actifs multiples. Le portefeuille de la société comprend la mine souterraine Beta Hunt, l'exploitation aurifère Higginsville et l'usine Lakewood. Elle détient 100 % de Beta Hunt, une mine d'or située à environ 600 kilomètres de Perth, à Kambalda, en Australie-Occidentale. Elle possède et exploite HGO, qui se trouve à environ 75 kilomètres au sud de la mine Beta Hunt, à Higginsville, en Australie occidentale. HGO possède des ressources et des réserves minérales d'or, ainsi qu'un ensemble de terrains prometteurs d'une superficie totale d'environ 1 900 kilomètres carrés. L'exploitation comprend une usine de traitement de 1,6 million de tonnes par an (Mtpa), 192 concessions minières, dont les gisements Aquarius, Hidden Secret, Mousehollow, Two Boys, Baloo, Pioneer, Fairplay North, Mitchell, Wills, Challenge et Mount Henry. L'usine Lakewood Gold Mill est située juste à l'extérieur de Kalgoorlie, en Australie occidentale, à environ 60 kilomètres de la mine Beta Hunt, et a une capacité de traitement de 1,0 Mtpa.

Secteur Or