Kartoon Studios, Inc, anciennement Genius Brands International, Inc, est une société mondiale de médias qui développe, produit, commercialise et concède sous licence des propriétés de divertissement animé de marque et des produits de consommation pour les médias et la distribution au détail. Son portefeuille de contenus familiaux comprend la marque Stan Lee, Stan Lee's Superhero Kindergarten, avec Arnold Schwarzenegger, sur Kartoon Channel ; Shaq's Garage, avec Shaquille O'Neal, sur Kartoon Channel ; Rainbow Rangers sur Kartoon Channel ! et Netflix ; Llama Llama, avec Jennifer Garner, sur Netflix et bien d'autres encore. Toon Media Networks est une plateforme de divertissement distribuée, qui comprend Kartoon Channel !, Frederator Network et Ameba. Kartoon Channel ! est une plateforme de divertissement distribuée. Frederator Network possède et exploite le réseau d'animation sur YouTube, dont les chaînes comptent plus de 2 000 créateurs et influenceurs. Ameba est un service de streaming vidéo pour enfants qui propose une programmation active, attrayante et intelligente.

Secteur Production de spectacles