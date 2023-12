Karuna Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société crée et fournit des médicaments transformateurs pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques et neurologiques. Son portefeuille de produits repose principalement sur le potentiel thérapeutique de son produit candidat, KarXT (xanomeline-trospium), un modulateur oral des récepteurs muscariniques situés à la fois dans le système nerveux central (SNC) et dans divers tissus périphériques. KarXT associe la xanoméline, un nouvel agoniste muscarinique, au trospium, un antagoniste muscarinique approuvé, afin de stimuler de manière préférentielle les récepteurs muscariniques dans le SNC. La société développe KarXT pour le traitement de la psychose aiguë chez les adultes atteints de schizophrénie, ainsi que pour le traitement de la psychose dans la maladie d'Alzheimer. La société est également engagée dans le développement de son candidat TRPC4/5 expérimental, le KAR-2618, pour le traitement des troubles de l'humeur et de l'anxiété, et prévoit de fournir des détails sur le développement prévu du KAR-2618.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale