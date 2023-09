Karuna Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. L'entreprise se concentre sur la création et la fourniture de médicaments transformateurs pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques et neurologiques. Son principal produit candidat, KarXT, est un modulateur oral des récepteurs muscariniques qui sont situés à la fois dans le système nerveux central (SNC) et dans divers tissus périphériques. Elle développe initialement KarXT pour le traitement de la psychose aiguë chez les patients atteints de schizophrénie. La société développe un pipeline de programmes thérapeutiques pour traiter les symptômes associés à la schizophrénie et la psychose associée à la maladie d'Alzheimer (AD), ainsi que diverses formes de douleur. KarXT est une combinaison de xanomeline et de trospium. KarXT combine la xanomeline, un agoniste muscarinique, avec le trospium, un antagoniste muscarinique, pour stimuler les récepteurs muscariniques dans le SNC. L'entreprise développe un ensemble de programmes thérapeutiques pour traiter les symptômes positifs, négatifs et cognitifs.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale