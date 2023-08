Karyopharm Therapeutics Inc. est une société pharmaceutique au stade commercial. La société est engagée dans la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments dirigés contre l'exportation nucléaire pour le traitement du cancer et d'autres maladies. Elle développe et commercialise des petites molécules inhibitrices sélectives de l'exportation nucléaire (SINE) qui inhibent la protéine d'exportation nucléaire exportine 1 (XPO1). Son principal actif, XPOVIO (selinexor), est commercialisé en association avec le bortezomib et la dexaméthasone pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple ayant reçu au moins un traitement antérieur ; en association avec la dexaméthasone pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple récurrent ou réfractaire ayant reçu au moins quatre traitements antérieurs, et pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récurrent ou réfractaire. Elle évalue l'eltanexor, un composé oral de SINE qui, comme le selinexor, bloque sélectivement la protéine d'exportation nucléaire XPO1.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale