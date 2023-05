La banque centrale thaïlandaise augmente son taux directeur à 2,00 %, comme prévu

Le comité de politique monétaire de la Banque de Thaïlande (BOT) a voté à l'unanimité pour augmenter le taux de rachat à un jour à 2,00%, comme 17 des 22 économistes interrogés par Reuters l'avaient prévu.

Avec la décision de mercredi, la BOT a augmenté son taux directeur de 150 points de base au total depuis le mois d'août.

La reprise dans la deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est continue de gagner du terrain, a déclaré la BOT dans un communiqué, et le PIB pourrait augmenter plus que prévu, avec des exportations, un moteur économique clé, qui devraient s'améliorer.

La banque centrale a maintenu ses prévisions de croissance économique à 3,6 % cette année et à 3,8 % l'année prochaine.

"Les risques inflationnistes proviennent de pressions accrues de la demande dans un contexte d'expansion de l'activité économique et d'une plus grande répercussion des coûts par les pressions de l'offre", a déclaré la banque centrale, ajoutant que l'inflation devrait continuer à diminuer à un rythme graduel.

L'inflation globale devrait s'établir à 2,5 % cette année, contre 2,9 % en mars, a-t-elle déclaré mercredi, tout en maintenant ses prévisions antérieures de 2,4 % pour 2024.

En avril, l'inflation globale a baissé à un plus bas de 16 mois de 2,67%, à l'intérieur de la fourchette cible de la BOT de 1% à 3%.

L'économie thaïlandaise a progressé plus rapidement que prévu au premier trimestre, grâce à la reprise du tourisme et au retour des touristes chinois après la réouverture du pays.

Le BOT prévoit des arrivées de touristes étrangers de 29 millions cette année et de 35,5 millions l'année prochaine, ce qui est légèrement supérieur à ses prévisions de mars.

L'année 2019, avant la pandémie, a connu un record de près de 40 millions d'arrivées de touristes étrangers qui ont dépensé 1,91 trillion de bahts (56,43 milliards de dollars).

Mais la croissance et les flux d'investissement pourraient être freinés par l'incertitude politique qui plane sur la formation d'un nouveau gouvernement après que l'opposition a décroché une victoire électorale éclatante ce mois-ci.

"L'investissement, en particulier, sera probablement absent ce trimestre et le prochain, au moins, les entreprises restant sur la touche jusqu'à ce que la transition encore fragile du gouvernement soit terminée", a déclaré Miguel Chanco de Pantheon Macroeconomics.

Le prochain examen de la politique monétaire du BOT aura lieu le 2 août.