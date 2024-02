KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (la Banque) est une banque commerciale. Les entreprises clientes de la Banque comprennent des sociétés enregistrées et certains particuliers, des agences gouvernementales, des entreprises d'État et des institutions financières, entre autres. La Banque et ses filiales fournissent une variété de produits et de services financiers à ces clients, tels que des prêts à long terme, des fonds de roulement, des lettres d'indemnisation et des solutions de financement du commerce, entre autres. L'activité de détail comprend les clients individuels qui utilisent des produits et des services tels que les comptes de dépôt, les cartes de débit, les cartes de crédit, les prêts personnels, les prêts au logement, les produits d'investissement et les services de conseil financier, ainsi que les services bancaires transactionnels. Son activité de trésorerie et de marchés des capitaux comprend le financement, la gestion centralisée des risques, l'investissement dans les actifs liquides, les instruments financiers et autres. La société Muang Thai Group Holding Business comprend un groupe de sociétés qui exercent des activités d'assurance et de courtage.

Secteur Banques