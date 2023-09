Kaspien Holdings Inc. est une société de services technologiques. La Société est une plateforme de croissance de place de marché de commerce électronique qui s'engage à proposer une suite de logiciels et de services pour aider les marques à se développer sur Amazon, Walmart, Target, eBay et d'autres places de marché en ligne. La société utilise une variété de solutions automatisées et alimentées par l'intelligence artificielle (IA) pour soutenir les services de protection de la marque, l'optimisation de la logistique, la tarification automatisée, les prévisions budgétaires, l'automatisation des campagnes d'enchères, le dayparting, et bien plus encore. Elle fournit des services de gestion des comptes, de communication de la marque, de gestion du référencement, de rapports de données, de planification conjointe des activités et de soutien au marketing. La société fournit des services de soutien pour la gestion des comptes, la planification des médias, l'analyse des médias, la stratégie de recherche, la planification des activités et le reporting des données. L'entreprise utilise des outils en ligne pour identifier les marques qui seraient stratégiquement adaptées à ses services. Ses modèles d'entreprise comprennent la vente au détail et les services d'agence.

Secteur Internet