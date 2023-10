Le 14 septembre 2023, Greg Klok a été nommé président et membre du conseil d'administration de KAT Exploration Inc. M. Klok, 48 ans, a été l'un des cofondateurs de Consolidated Mining Inc, une société créée pour rechercher et exploiter des minéraux précieux et développer des opportunités commerciales à l'échelle mondiale. Depuis les années 1990, il a participé à des opérations minières à l'échelle internationale, notamment au Mexique, au Pérou, en Colombie, en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Nord.

Il a géré des opérations d'exploitation de placers et de roches dures, réalisé d'importants travaux d'infrastructure et dirigé une équipe de plus de 60 personnes pendant la phase de production de plusieurs opérations minières. Entre 2003 et 2007, avant de cofonder Consolidated Mining, il a travaillé avec Gekko Systems pour concevoir et mettre en place une usine de traitement des placers sur mesure pour Inca Minerals afin d'évaluer leur projet Kiabamba Gold River. Il était également chargé de traiter avec les autorités douanières et minières locales pour importer des équipements et obtenir des permis d'exploitation minière pour Inca Minerals au Pérou. Suite à la nomination de M. Klok en tant que président et directeur de la société, Christopher Krause, Ph.D., a démissionné en tant que dirigeant et directeur de la société.

M. Krause n'avait aucun différend avec la société.