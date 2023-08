Katahdin Bankshares Corp. est une société de portefeuille bancaire. La société opère par le biais de sa filiale, Katahdin Trust Company (la Banque), qui est une banque commerciale agréée par l'État. L'activité principale de la Banque est de prêter des fonds et d'accepter des dépôts de consommateurs et de petites entreprises dans les comtés d'Aroostook et de Penobscot et dans la région de Portland. La banque possède des succursales à service complet dans les comtés d'Aroostook et du nord de Penobscot, dans la région de Bangor dans le centre du Maine, dans le comté de Penobscot et dans la zone métropolitaine de Portland dans le comté de Cumberland. Maine Financial Group (MFG), une division de la Banque, fournit du financement d'équipement aux particuliers et aux entreprises dans les secteurs du camionnage, de la construction, des produits forestiers et de la marine dans tout le nord de la Nouvelle-Angleterre. Son portefeuille de prêts comprend des prêts commerciaux, des prêts immobiliers commerciaux et résidentiels et des prêts à la consommation. Elle propose différents types de dépôts, tels que des dépôts à vue, des dépôts d'épargne et des certificats de dépôt.

Secteur Banques