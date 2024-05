Katipult Technology Corp. est un fournisseur canadien d'infrastructure logicielle pour l'échange de capitaux sur les marchés des actions et de la dette. La plateforme et les solutions de l'entreprise, basées sur l'informatique en nuage, numérisent le flux des investissements en éliminant la redondance des transactions, en renforçant la conformité, en ravissant les investisseurs et en accélérant le flux des transactions. L'activité principale de la société est d'opérer en tant que fournisseur de technologie financière offrant un logiciel basé sur le cloud qui permet aux entreprises de concevoir, de mettre en place et d'exploiter une plateforme d'investissement (la Plateforme). La plateforme permet aux entreprises de proposer à différents types d'investisseurs des financements par l'emprunt et par l'immobilier, ainsi que des titres exemptés de prospectus. La plateforme automatise de nombreux éléments de la gestion des investisseurs et des investissements. Elle comprend des modules destinés à différents types d'utilisateurs, notamment les investisseurs, les émetteurs, les administrateurs et les auditeurs. DealFlow Core fournit aux courtiers en valeurs mobilières une plateforme pour gérer le financement de nouvelles émissions.

Secteur Logiciels