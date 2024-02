KATO SANGYO CO, LTD. est une société basée au Japon, principalement engagée dans le commerce de gros de produits alimentaires. La société opère à travers quatre secteurs d'activité. Le segment de la distribution de produits à température ambiante est engagé dans la vente en gros de produits alimentaires transformés et de confiserie. Elle fabrique et transforme également certains des produits destinés à la vente. Le segment de la distribution de boissons alcoolisées est engagé dans la vente en gros de boissons alcoolisées. Le segment de la distribution de produits à basse température est engagé dans la vente en gros de produits alimentaires à basse température. Le segment Overseas est engagé dans la vente en gros de produits alimentaires transformés. La société fournit également des services de logistique, d'assurance, de franchise de restaurant, ainsi que la gestion et l'exploitation de certaines filiales à l'étranger.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire