AIM - GAGNANTS

Mothercare PLC, en hausse de 20% à 5 pence, fourchette de 12 mois 3,5p-11p. Le détaillant pour parents et jeunes enfants publie ses résultats annuels pour les 52 semaines qui se sont terminées le 25 mars. La perte avant impôts se réduit à 2,2 millions de livres sterling, contre 11,1 millions de livres sterling l'année précédente, malgré une baisse de 11 % du chiffre d'affaires, qui passe de 82,5 millions de livres sterling à 73,1 millions de livres sterling. Le bénéfice d'exploitation ajusté chute de 44 %, passant de 11,1 millions de livres sterling à 6,2 millions de livres sterling, mais Mothercare note que les ventes au détail et le bénéfice ajusté des marchés continuent de croître. Après une période difficile marquée par la perte des ventes en Russie et le mandat de cinq mois de son PDG, Clive Whiley, président de Mothercare, déclare qu'"il y a encore du travail à faire", mais que l'entreprise est prête à "laisser derrière elle les turbulences de ces dernières années". L'entreprise prévoit de procéder prochainement à un refinancement et est toujours en pourparlers avec un certain nombre de parties prenantes et de partenaires financiers clés. "Mothercare reste dans une position inégalée en tant que marque patrimoniale britannique de grande confiance, avec une opportunité significative de tirer parti de ce capital de marque et de développer notre présence mondiale au-delà de notre réseau de franchises existant", ajoute Whiley.

AIM - LOSERS

Katoro Gold PLC, baisse de 15% à 0,072p, fourchette de 12 mois 0,06p-3p. La société d'exploration et de développement de minéraux stratégiques et précieux prévient qu'elle pourrait manquer de liquidités d'ici la fin du mois et qu'elle dépend de la réalisation d'une levée de fonds pour financer son fonds de roulement. Elle cite une position de passif net de 303 280 GBP, mais des réserves de trésorerie disponibles de seulement 25 443 GBP au 30 juin. "Dans le passé, le groupe a levé des fonds par le biais d'apports en capitaux de nouveaux actionnaires et d'actionnaires existants... Il n'y a aucune garantie que ces fonds continueront d'être disponibles à des conditions raisonnables, ou qu'ils le seront à l'avenir", indique l'entreprise. Katoro ne déclare aucun revenu pour le premier semestre 2023, inchangé par rapport à l'année précédente, et la perte avant impôts passe de 540 225 GBP à 311 094 GBP.

Comptoir Group PLC, baisse de 14% à 6,15p, fourchette de 12 mois 4,25p-8p. Le propriétaire et exploitant de restaurants libanais et du Moyen-Orient publie ses résultats intermédiaires. Au cours des six mois précédant le 2 juillet, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,1 % d'une année sur l'autre, passant de 14,5 millions de livres sterling à 14,8 millions de livres sterling, mais Comptoir passe d'un bénéfice de 1,3 million de livres sterling à une perte avant impôts de 1,3 million de livres sterling. Le PDG Nick Ayerst déclare que le conseil d'administration a "toute confiance" dans les perspectives de Comptoir pour le reste de l'année et jusqu'en 2024. "Malgré un environnement macroéconomique difficile, les transactions et la surperformance globale de nos pairs sont encourageantes. Le groupe dispose d'une base solide pour poursuivre ses activités et nous chercherons à nous développer au second semestre et jusqu'en 2024 et au-delà", déclare-t-il.

