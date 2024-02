(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Metals One PLC - Développeur de projets de métaux en Finlande et en Norvège - Annonce les résultats de huit forages au diamant sur la cible R1 Hook, située dans la zone de licence Rauta 9-11 du projet Black Schist en Finlande. Des intersections significatives de schistes noirs minéralisés ont été identifiées dans les huit trous de forage, tandis que le forage a également démontré une continuité géologique avec les ressources existantes de la société à R1, ce qui pourrait soutenir l'expansion future des ressources.

Beacon Energy PLC - Société pétrolière et gazière enregistrée sur l'île de Man - Fournit une mise à jour opérationnelle sur le puits Schwarzbach-2 dans le champ Erfelden. L'opération de projection de sable à l'aide d'une unité de tubage enroulé est maintenant terminée. La production devrait reprendre dans les prochains jours après la réinstallation de la pompe à tige. La société indique que l'impact du nettoyage au jet de sable ne sera connu que lorsque la production aura été rétablie et qu'un débit stabilisé et soutenu de la pompe à tige aura été atteint, et qu'elle fera alors le point sur la situation. Une fois que le puits aura été entièrement nettoyé à la suite des opérations de projection de sable, la pompe à tige devrait être remplacée par une pompe électrique submersible afin de maximiser la production, ce qui est actuellement prévu pour avril 2024.

Baron Oil PLC - Société d'exploration et d'évaluation de pétrole et de gaz basée à Londres - Mise à jour des activités opérationnelles sur le contrat de partage de production TL-SO-19-16, au large de la République démocratique du Timor-Leste. Notes La filiale à 100 % de Baron, SundaGas Banda Unipessoal Lda, a conclu des contrats pour mener une étude sur le site de forage prévu pour le puits d'évaluation Chuditch-2. Les opérations d'étude du site devraient être menées sur place en février et début mars 2024. La société explique que l'objectif de l'étude du site est principalement d'identifier tout danger potentiel sur le site du puits proposé, afin de s'assurer qu'un appareil de forage peut y être installé en toute sécurité avec un impact minimal sur l'environnement.

Star Energy Group PLC - société d'énergie onshore - annonce la mise à jour du rapport des personnes compétentes pour ses intérêts pétroliers et gaziers conventionnels. La valeur actuelle nette des réserves prouvées s'élève à 143 millions USD au 31 décembre, ce qui représente un léger changement par rapport aux 144 millions USD de 2021. Le total des réserves prouvées et probables s'élève à 235 millions USD au 31 décembre, contre 215 millions USD en 2021.

Poolbeg Pharma PLC - Société biopharmaceutique londonienne en phase clinique ciblant des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits - déclare qu'une étude indépendante menée pour le compte de Poolbeg confirme l'existence d'un marché de plus de 10 milliards de dollars pour POLB 001 dans le syndrome de libération de cytokines induit par l'immunothérapie du cancer, en tant que traitement préventif administré par voie orale. estime que les maladies rares et orphelines représentent une opportunité importante de création de valeur Elle estime que les médicaments destinés à traiter ces affections graves et souvent chroniques offrent des possibilités considérables. prévoit que l'acquisition et la commercialisation de médicaments rares et orphelins pourraient potentiellement conduire à des opportunités intéressantes de génération de revenus.

Kromek Group PLC - Fournisseur de technologies de détection basé à Sedgefield, Angleterre - Accepte d'attribuer de nouvelles actions à deux autres détenteurs de billets de prêt en contrepartie de l'annulation de leurs billets de prêt qui devaient expirer plus tard ce mois-ci. Cette opération fait suite à la conversion de l'emprunt annoncée lundi dernier. Les deux autres détenteurs de billets de prêt annuleront leurs billets de prêt, qui totalisent 1,2 million de livres sterling, y compris les intérêts courus. Kromek accepte d'attribuer environ 16,5 millions d'actions en contrepartie de l'annulation à 7,5 pence par action. L'annulation est soumise à l'approbation des actionnaires.

Katoro Gold PLC - Société d'exploration et de développement de gisements d'or et de nickel basée à Londres - Levée de fonds de 750 000 GBP par le biais d'un placement et d'une souscription auprès de nouveaux actionnaires et d'actionnaires existants pour soutenir le développement de l'entreprise au prix de 0,1 pence par action. Prévoit de modifier son conseil d'administration afin de maximiser la valeur des intérêts existants et d'obtenir de nouvelles opportunités rentables à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur les métaux critiques, y compris l'uranium. Nomination de Paul Johnson, consultant stratégique et ancien directeur général de Power Metal Resources PLC et Metal Tiger PLC, pour aider le conseil d'administration à redynamiser le modèle d'entreprise, les opérations commerciales, l'orientation stratégique et à améliorer la communication avec les investisseurs. Elle prévoit de changer de nom pour devenir Katoro Global Resources PLC.

Enteq Technologies PLC - Fournisseur de technologies et d'équipements pour les services énergétiques basé à Ascot, en Angleterre - Fournit une mise à jour sur les progrès de la technologie de l'outil SABER. Prévoit de recevoir 100 000 USD au cours du premier semestre de l'exercice 2025 à la suite de l'obtention d'un contrat.

Silverwood Brands PLC - société holding créée pour investir principalement dans des entreprises de consommation de marque - déclare que VSA Capital Ltd a transféré environ 2,3 millions d'actions au directeur général Andrew Gerrie en règlement d'un différend juridique. Suite à ce transfert, la société finalise les arrangements pour l'annulation proposée des 228 millions d'actions émises dans le cadre de l'acquisition d'une participation de 20 % dans Lush Cosmetics Ltd et Lush Cosmetic Warriors.

Athelney Trust PLC - investit dans de petites sociétés britanniques pour la croissance des dividendes et du capital - La valeur nette d'inventaire au 31 décembre était de 209,1 pence, en baisse de 4,7 % par rapport aux 219,4 pence de l'année précédente. Recommande un dividende final de 7,6 pence, soit une distribution totale de 9,8 pence, contre 9,6 pence l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 2,0 %. Le rendement total de la valeur liquidative a été de - 4,4 %, contre - 26,2 % l'année précédente. Décrit l'année comme "décevante". Il note que la société a subi des rendements absolus négatifs et a sous-performé par rapport au FTSE 250, en grande partie à cause du sentiment négatif persistant pour les petites sociétés britanniques et des taux d'intérêt relativement élevés au Royaume-Uni tout au long de l'année. Mais il estime qu'il y a maintenant de bonnes raisons d'investir dans les actions britanniques.... qui "offrent un excellent rapport qualité-prix".

RTW Biotech Opportunities Ltd - société de capital-risque basée à Londres et spécialisée dans les sociétés de biotechnologie - Note Les actionnaires d'Arix votent pour la mise en liquidation volontaire d'Arix Bioscience PLC. Suite à cela, les actifs d'Arix ont été transférés à RTW en échange de l'émission de nouvelles actions ordinaires de RTW Bio aux actionnaires éligibles d'Arix. En novembre, RTW a accepté d'acquérir la totalité des actifs d'Arix, les actionnaires recevant 1,4633 action RTW pour chaque action de la société. RTW a également offert une sortie en espèces au principal actionnaire d'Arix, Acacia Research Corp, qui a reçu un total de 57,1 millions d'USD en échange de sa participation de 26 % dans la société.

