Katoro Gold lève 150 000 GBP dans le cadre d'un placement et d'une souscription

Katoro Gold PLC - Société d'exploration et de développement dans les secteurs de l'or et du nickel - Levée de 150 000 GBP à 0,1 pence par action par le biais d'un placement par SI Capital de 130 000 GBP et d'une souscription des administrateurs de 20 000 GBP, qui serviront tous deux à financer les besoins courants en fonds de roulement de la société. Katoro a également émis 48 000 GBP d'actions nouvelles en règlement des honoraires d'administrateurs dus.

Cours actuel de l'action : 0,13 pence, en hausse de 6,3 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 81

