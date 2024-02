Katoro Gold PLC - société d'exploration et de développement de gisements d'or et de nickel basée à Londres - propose d'engager Sean Wade, directeur général de Power Metal Resources PLC, en tant que président non exécutif. Katoro et Power Metal sont des partenaires de coentreprise sur le projet Haneti dans le centre de la Tanzanie. M. Wade a précédemment occupé divers postes de direction dans le secteur minier, notamment chez Berkeley Energia PLC, Pensana PLC et Asia Resource Minerals PLC, et "a travaillé sur de nombreuses transactions sur les marchés des capitaux". L'ancien président Louis Coetzee restera directeur exécutif après la nomination de M. Wade jusqu'à ce qu'un nouveau directeur soit nommé. Il quittera ensuite le conseil d'administration et la société, mais restera consultant auprès de Katoro jusqu'au 31 juillet.

M. Wade commente : "Sous réserve de l'achèvement de l'audit préalable du nouveau directeur, j'aurai le plaisir d'assumer le rôle de président non exécutif de Katoro Gold et j'ai hâte de contribuer à donner une nouvelle vie et de nouvelles opportunités à la société et à ses actionnaires. La première tâche consiste à mener à bien les changements prévus au sein du conseil d'administration et à établir fermement le modèle d'entreprise de Katoro aux yeux du marché."

Cours actuel de l'action : 0,13 pence, en hausse de 14 % jeudi après-midi

Variation sur 12 mois : en baisse de 11

