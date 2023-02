Katoro demande l'approbation des actionnaires pour subdiviser le capital social

Katoro Gold PLC - Explorateur et développeur de minéraux précieux basé à Londres - Demande l'approbation des actionnaires pour subdiviser son capital social et augmenter ses pouvoirs d'émission et d'attribution d'actions. L'approbation couvrira d'autres levées de fonds et actions d'entreprise possibles qui pourraient nécessiter l'émission et l'attribution d'actions. Prévoit de tenir son assemblée générale à Londres le 15 mars.

Cours actuel de l'action : 0,13 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 81%

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

