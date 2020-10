01-10-2020 : Résultats des neuf premiers mois 2020

Sur les neuf premiers mois de 2020, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 1 077,4 millions d'euros (TTC), soit une baisse de 6,0 % par rapport aux neuf premiers mois 2019. En volume, elles s'établissent à 4 700 logements, en baisse de 16,5 % par rapport à la même période de 2019.

Le délai d'écoulement des programmes s'est établi à 3,0 mois sur neuf mois, en amélioration de 2,7 mois par rapport à la même période en 2019 (5,7 mois).

L'offre commerciale, avec 96 % des programmes situés en zones tendues (A, Abis et B1), s'élève à 1 558 logements à fin août 2020 (3 569 logements à fin août 2019).

Répartition de la clientèle

Sur les neuf premiers mois 2020, les réservations en valeur (TTC) des primo-accédants sont en baisse par rapport à la même période en 2019 et représentent 7 % des ventes. Les second- accédants représentent 5 % des ventes contre 9% pour la même période de 2019. Les réservations réalisées auprès des investisseurs représentent 23 % des ventes (dont 19 % pour le seul dispositif Pinel). La part des ventes en bloc a progressé de 52 % et représente 65 % des ventes sur les neuf premiers mois de 2020, soit 610,7 millions d'euros.

Pôle Tertiaire

Sur les neuf premiers mois 2020, le pôle tertiaire a enregistré des réservations nettes de 1 098,3 millions d'euros TTC.

Kaufman et Broad a actuellement en commercialisation ou à l'étude environ 150 000 m² de surfaces de bureaux et environ 75 000 m² de surfaces logistiques. Par ailleurs, près de 30 000 m² de surfaces de bureaux sont actuellement en construction ainsi que plus de 32 500 m² de surfaces logistiques. Enfin, il reste près de 120 000 m² de surfaces de bureaux à signer.

A fin août 2020, le backlog tertiaire s'élève à 1 307,5 millions d'euros.

Indicateurs avancés de l'activité commerciale et développement

Au 31 août 2020, le backlog Logement s'établit à 2 389,5 millions d'euros (HT), soit 28,7 mois d'activité. A la même date, Kaufman & Broad comptait 150 programmes de logements en cours de commercialisation, représentant 1 558 logements (208 programmes pour 3 569 logements à fin août 2019).

Le portefeuille foncier Logement représente 35 594 lots. Il est en progression de 6,4 % par rapport à celui de fin août 2019 et correspond à plus de 4 années d'activité commerciale.