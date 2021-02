Stifel a relevé son objectif de cours de 43 euros à 45 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Kaufman & Broad après l’annonce des résultats 2020. Après la conférence téléphonique de la direction, le bureau d’études pense que le promoteur immobilier atteindra le haut de sa fourchette d’objectifs pour 2021. Il a relevé ses estimations de bénéfice par action de 25% pour 2021 et de 7% pour 2022 et elles dépassent désormais de 33% et 10% le consensus.