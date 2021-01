KAUFMAN & BROAD : bien orienté grâce à des résultats supérieurs aux attentes

Figurant parmi les principales hausses de l'indice SBF 120, le titre Kaufman & Broad gagne 6,09% à 37,45 euros. Au titre de 2020, le promoteur immobilier a réalisé un résultat opérationnel courant de 80,1 millions d’euros, à comparer à 143,4 millions d’euros en 2019. Le taux d’Ebit s’élève à 6,9 % contre 9,7 % en 2019. Le chiffre d’affaires global a reculé de 21% à 1,163 milliard d'euros. Le promoteur immobilier visait un Ebit proche de 6 % et un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros, deux objectifs nettement dépassés.



Sur le plan commercial, les réservations de logements en valeur sont en retrait de 12,8 % à 1,49 milliard d'euros (TTC). En volume, elles s'établissent à 6 305 logements, en retrait de 23,3 %.



Le pôle Tertiaire a enregistré des réservations nettes de 1,185 milliard d'euros TTC correspondant à trois ensembles de bureaux, une plateforme logistique et deux contrats de promotion immobilière.



A fin 2020, le Backlog Logement s'établit à 2,383 milliards d'euros, soit 2,5 ans d'activité. A la même date, Kaufman & Broad comptait 147 programmes de logements en cours de commercialisation, représentant 1 999 logements (191 programmes et 3 990 logements fin 2019).



Le portefeuille foncier Logement représente 35 086 lots. Il est en progression de 6,0 % par rapport à celui de fin 2019 et correspond à plus de 4 années d'activité commerciale.



A fin 2020, le Backlog du pôle Tertiaire s'élève à 1,248 milliard d'euros.



L'endettement financier du groupe au 30 novembre 2020 fait ressortir une trésorerie nette positive (hors dette IFRS 16) de 62,5 millions d'euros, à comparer à une trésorerie nette positive de 56,0 millions d'euros à fin novembre 2019.



" Comme annoncé en juillet dernier, le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 devrait s'établir à environ 1,3 milliard d'euros. Dans l'hypothèse où les autorisations administratives du projet A7/A8 d'Austerlitz seraient purgées en 2021, le chiffre d'affaires pourrait être porté à 1,6 milliard d'euros " commenté le PDG, Nordine Hachemi.



Dans le premier cas, le taux d'Ebit serait équivalent à celui de 2020 ; dans le second, il retrouvera un niveau comparable à celui des années antérieures.