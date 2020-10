KAUFMAN & BROAD : réaffirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, Kaufman & Broad a généré un résultat net, part du groupe, de 10,7 millions d’euros contre 55,3 millions d’euros un an auparavant. L'entreprise de construction et de développement immobilier a affiché un résultat opérationnel courant de 30,3 millions d’euros, à comparer à 99,6 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2019. Le taux de marge opérationnelle courante s’est élevé à 4,6 % contre 9,7 % à la même période en 2019.Le chiffre d'affaires a reculé de 36,2% à 657,4 millions d'euros, dont 585,7 millions d'euros (-36,3%%) pour le logement et 67,4 millions d'euros (-35,6%) pour le tertiaire.Sur le plan commercial, les réservations de logements en valeur s'élèvent à 1,08 milliard d'euros, soit un recul de 6%. En volume, elles s'établissent à 4 700 logements, en baisse de 16%. Le pôle tertiaire a enregistré des réservations nettes de 1,099 milliard d'euros.La dette financière nette (hors dette IFRS 16) s'établit à 27,5 millions d'euros au 31 août 2020, à comparer à une trésorerie nette positive de 3,6 millions d'euros à fin août 2019.Les objectifs annuels ont été confirmés.Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le promoteur immobilier envisage un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros, un Ebit proche de 6 % et une quasi absence de dette nette.En ce qui concerne l'activité 2021, le niveau du carnet de commandes à fin août (3,697 milliards d'euros) permet au groupe d'anticiper une progression du chiffre d'affaires de l'ordre de 30 %.