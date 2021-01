KAUFMAN ET BROAD :, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du vendredi 29 janvier 2021

KAUFMAN ET BROAD (+7,22% à 37,85 euros)



Kaufman & Broad a été galvanisé en Bourse par des profits nettement supérieurs aux attentes. Résultat, le promoteur immobilier va pouvoir se montrer plus généreux que prévu avec ses actionnaires. Il a annoncé un dividende de 1,85 euro par action, en hausse d'un plus de 5%, mais surtout supérieur de 40% au consensus. Fin janvier, son concurrent Nexity avait lui aussi annoncé avoir fait mieux que prévu en fin d'année.