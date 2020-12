Kaufman & Broad SA: KAUFMAN & BROAD INTÈGRE L'INDICE SBF 120

Kaufman & Broad SA

Communiqué de presse Paris, le 10 décembre 2020 kaufman & broad intègre l'indice sbf 120 Kaufman & Broad, l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque, annonce son entrée dans l'indice SBF 120, conformément à la décision prise par le Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris. Le SBF 120 est un des indices phares de la Bourse de Paris. Il regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière. Cette décision prendra effet vendredi 21 décembre, à l'ouverture des marchés. Le communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr Contacts Directeur Général Finances Bruno Coche 01 41 43 44 73 Infos-invest@ketb.com Relations Presse Agence Shadow Alice Polack - 06 33 71 91 58 alicepolack@shadowcommunication.fr Aurélie Vinzent - 06 58 66 80 49 aurelievinzent@shadowcommunication.fr Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti 06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque. Fichier PDF dépôt réglementaire



