Kaufman & Broad SA

Kaufman & Broad SA: Résultats annuels 2020



28-Jan-2021 / 18:38 CET/CEST

RÉsultats ANNUELS 2020

Backlog en hausse de 42,7 % à 3,6 milliards d'euros

Bilan très solide présentant un excédent de trésorerie nette

Capacité financière en progression à 465 millions d'euros

Dividende proposé de 1,85 ? par action Principaux éléments d'activité commerciale (2020 vs 2019) Réservations globales :

2 676,3 M? TTC (+22,9 %) Logement : 1 490,8 M? TTC (- 12,8 %) Soit 6 305 lots (-23,3 %) Tertiaire : 1 185,5 M? TTC Délai d'écoulement Logement : 3,8 mois vs 5,8 mois (- 2,0 mois)

Principaux éléments financiers (2020 vs 2019)

Chiffre d'affaires global : 1 163,1 M? Dont Logement : 963,3 M?



Marge brute : 207,2 M?

Résultat opérationnel courant : 80,1 M? Résultat net - part du groupe : 40,1 M? Trésorerie nette (hors dette IFRS 16) : 62,5 M? Capacité financière : 465,2 M? Principaux indicateurs de développement (2020 vs 2019)

Backlog global :

3 631,1 M? (+42,7 %) Dont Logement :

2 383,2 M? (+15,2 %)

Portefeuille foncier Logement : 35 086 lots (+6,0 %) Kaufman & Broad SA annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2020 (du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020). Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad, a notamment déclaré :



« Les résultats de l'exercice 2020 sont supérieurs aux objectifs fixés en juillet dernier et confirment la capacité du modèle de croissance de Kaufman & Broad à générer rentabilité et trésorerie avec, en fin d'exercice, un excédent de 62,5 millions d'euros de trésorerie nette (hors dette IFRS 16) et une capacité financière portée à 465,2 millions d'euros.



L'activité commerciale Logement a été marquée par une part croissante des ventes à des investisseurs institutionnels diversifiés, publics et privés. Leurs réservations ont ainsi progressé de 45 % d'un exercice sur l'autre et représentent 67 % des réservations Logement en valeur.



Tout au long de l'année, Kaufman & Broad a activement poursuivi son développement sur les axes stratégiques déterminés dès avant la crise sanitaire.



Notre politique d'aménagement, visant notamment à accroître notre maillage territorial, a ainsi permis d'identifier un potentiel de 600 000 m2 de surfaces sur le moyen terme.



Notre démarche RSE a été reconnue, entre autres, par MSCI ESG Ratings, qui a rehaussé en janvier 2021 sa note globale de BBB à A. Par ailleurs, Vigeo continue de qualifier notre « ESG Overall Score » de « Robust » et Gaïa a augmenté de deux points notre note en 2020. Cette démarche sera accélérée en 2021, notamment dans les domaines de la désimperméabilisation des sols et de la réduction des émissions carbone à l'occasion de l'aménagement des friches industrielles et tertiaires.



Le portefeuille de résidences gérées étudiantes et seniors, détenu et exploité par Kaufman & Broad, comptera une dizaine d'opérations en développement en 2021.



Dans le Tertiaire, après avoir obtenu en fin d'année 2020 les autorisations nécessaires à la réalisation du projet A7/A8 d'Austerlitz, déjà entièrement commercialisé, nous espérons disposer du permis de construire purgé de tous recours en fin de 1er semestre 2021.



S'agissant des perspectives commerciales résidentielles de Kaufman & Broad pour l'exercice 2021, le maintien de la tendance à la baisse de l'attribution de permis de construire constatée depuis 2019 nous conduit à anticiper un niveau de réservations comparable à celui de 2020.



Comme annoncé en juillet dernier, le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 devrait s'établir à environ 1,3 milliard d'euros. Dans l'hypothèse où les autorisations administratives du projet A7/A8 d'Austerlitz seraient purgées en 2021, le chiffre d'affaires pourrait être porté à 1,6 milliard d'euros. Dans le premier cas, le taux d'EBIT serait équivalent à celui de 2020 ; dans le second, il retrouvera un niveau comparable à celui des années antérieures.



Les résultats de 2020, la solidité de la structure financière de Kaufman & Broad ainsi que le niveau historiquement élevé de son Backlog ont conduit le Conseil d'Administration à proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires qui se réunira le 6 mai prochain un dividende de 1,85 euro par action au titre de l'exercice 2020.



L'ensemble de ces perspectives repose sur une stabilisation de la situation économique et sociale actuelle et une évolution de la crise sanitaire qui ne conduirait pas à de nouveaux arrêts de chantiers au cours de l'exercice. »





Activité commerciale Pôle Logement

En 2020, les réservations de logements en valeur sont en retrait de 12,8 % par rapport à 2019 et s'élèvent à 1 490,8 millions d'euros (TTC). En volume, elles s'établissent à 6 305 logements, en retrait de 23,3 % par rapport à 2019.



Le délai d'écoulement des programmes a atteint 3,8 mois sur l'année 2020, contre 5,8 mois l'année précédente, soit une réduction de 2,0 mois.



L'offre commerciale, avec 95 % des programmes situés en zones tendues (A, Abis et B1), s'élève à 1 999 logements à fin 2020 (3 990 logements à fin 2019).





Répartition de la clientèle



Sur 2020, les réservations en valeur (TTC) des primo-accédants qui représentent 6 % des ventes, sont en baisse par rapport à la même période en 2019 (17 %). Les secundo-accédants représentent 5 % des ventes contre 8 % pour la même période de 2019. Les réservations réalisées auprès des investisseurs représentent 22 % des ventes (dont 17 % pour le seul dispositif Pinel). Enfin, la part des ventes en bloc est en hausse de 45 %, à 67 % des réservations en valeur (TTC) contre 40 % à la même période en 2019.



Pôle Tertiaire

Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le pôle Tertiaire a enregistré des réservations nettes de 1 185,5 millions d'euros TTC correspondant à trois ensembles de bureaux, une plateforme logistique et deux contrats de promotion immobilière.



Fin novembre 2020, Kaufman & Broad a signé une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) sur une plateforme logistique de 42 000 m2 à Beaucaire (Gard) pour un acquéreur-utilisateur. Par ailleurs, Kaufman & Broad a annoncé la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant d'un immeuble de bureaux de 13 000 m² à Puteaux (92).



Kaufman & Broad a actuellement en commercialisation ou à l'étude environ 136 000 m² de surfaces de bureaux et environ 68 000 m² de surfaces logistiques. Par ailleurs, près de 88 000 m² de surfaces de bureaux sont actuellement en construction ainsi que plus de 36 000 m² de surfaces logistiques. Enfin, il reste près de 110 000 m² de surfaces de bureaux à signer.





Indicateurs avancés de l'activité commerciale et développement



À fin 2020, le Backlog Logement s'établit à 2 383,2 millions d'euros (HT), soit 2,5 ans d'activité. À la même date, Kaufman & Broad comptait 147 programmes de logements en cours de commercialisation, représentant 1 999 logements (191 programmes et 3 990 logements fin 2019).



Le portefeuille foncier Logement représente 35 086 lots. Il est en progression de 6,0 % par rapport à celui de fin 2019 et correspond à plus de 4 années d'activité commerciale.

À fin 2020, le Backlog du pôle Tertiaire s'élève à 1 248,0 millions d'euros.

Résultats financiers Activité

Le chiffre d'affaires global s'établit à 1 163,1 millions d'euros (HT), en recul de 21,0 % par rapport à 2019.



Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 963,3 millions d'euros (HT), contre 1 334,0 millions d'euros (HT) en 2019. Il représente 82,8 % du chiffre d'affaires du groupe. Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements s'établit à 877,1 millions d'euros (HT), à comparer à 1 232,4 millions d'euros (HT) en 2019. Le chiffre d'affaires de l'activité Maisons individuelles en village s'établit à 86,1 millions d'euros (HT) contre 101,6 millions d'euros (HT) en 2019.



Le chiffre d'affaires du pôle Tertiaire s'établit à 194,4 millions d'euros (HT), à comparer à 130,4 millions d'euros en 2019.



Éléments de rentabilité

La marge brute s'élève à 207,2 millions d'euros en 2020, à comparer à 294,3 millions d'euros en 2019. Le taux de marge brute s'établit à 17,8 %, en baisse par rapport à 20,0 % en 2019.



Les charges opérationnelles courantes s'élèvent à 127,0 millions d'euros (10,9 % du chiffre d'affaires), contre 150,9 millions d'euros pour la même période en 2019 (10,2 % du chiffre d'affaires).



Le résultat opérationnel courant s'établit à 80,1 millions d'euros, à comparer à 143,4 millions d'euros en 2019. Le taux d'EBIT s'élève à 6,9 % contre 9,7 % en 2019.



Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 56,5 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2020 (à comparer à 95,5 millions en 2019). Les participations ne donnant pas le contrôle s'élèvent à 16,4 millions d'euros contre 17,6 millions d'euros en 2019.



Le résultat net - part du groupe ressort à 40,1 millions d'euros contre 77,9 millions d'euros en 2019.



Structure financière et liquidité

Au cours de la crise sanitaire, Kaufman & Broad n'a pas demandé le report ou la suspension du paiement de ses charges fiscales et sociales ni sollicité des prêts bancaires garantis par l'État, mis en place dans le cadre des mesures de soutien à l'économie. La société a en revanche procédé à l'extension d'un an de sa ligne de crédit « RCF », portant ainsi la maturité de la dette à 4,2 ans.



Après versement de dividendes et rachat d'actions dans le cadre du plan de rachat d'actions pour un montant cumulé de 56 millions d'euros sur l'exercice 2020, l'endettement financier du groupe au 30 novembre 2020 fait ressortir une trésorerie nette positive (hors dette IFRS 16) de 62,5 millions d'euros, à comparer à une trésorerie nette positive de 56,0 millions d'euros à fin novembre 2019. La trésorerie active (disponibilités et valeurs mobilières de placement) s'établit à 215,2 millions d'euros, à comparer à 208,1 millions d'euros au 30 novembre 2019. La capacité financière s'élève à 465,2 millions d'euros à comparer à 458,1 millions d'euros à fin novembre 2019.



Après la forte hausse du besoin en fonds de roulement constatée à fin mai 2020, liée à l'arrêt total ou partiel de la plupart des chantiers du groupe pendant le premier confinement, celui-ci a, comme annoncé en juillet dernier, retrouvé en fin d'exercice un niveau normatif. Il s'établit ainsi à 122,1 millions d'euros, soit 10,5 % du chiffre d'affaires, à comparer à 150,1 millions d'euros au 30 novembre 2019 (10,2 % du chiffre d'affaires). Sa maîtrise repose notamment sur l'excellent délai d'écoulement des programmes du groupe.



Dans le cadre de l'autorisation conférée lors de l'Assemblée Générale du 5 mai 2020, le Conseil d'Administration du 27 janvier 2021 a procédé à une réduction de son capital par l'annulation de 375 000 titres auto-détenus, pour une valeur de 12,5 millions d'euros portant ainsi le nombre de titres composant le capital social de la société de 22 088 023 à 21 713 023 actions.



Gouvernance

La Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE) étant devenue un enjeu structurant pour son activité, Kaufman & Broad a créé une Direction RSE, directement rattachée au Président-Directeur Général de la société. Par ailleurs un Comité RSE du Conseil d'Administration, a été également nouvellement créé.

Le rôle du Comité RSE est de suivre l'exécution du plan RSE en lien avec la stratégie de l'entreprise. Il est rappelé que les critères ESG font partie intégrante des paramètres de rémunération du Management de Kaufman & Broad depuis 2018.



Perspectives

S'agissant des perspectives commerciales résidentielles de Kaufman & Broad pour l'exercice 2021, le maintien de la tendance à la baisse de l'attribution de permis de construire constatée depuis 2019 nous conduit à anticiper un niveau de réservations comparable à celui de 2020.



Comme annoncé en juillet dernier, le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 devrait s'établir à environ 1,3 milliard d'euros. Dans l'hypothèse où les autorisations administratives du projet A7/A8 d'Austerlitz seraient purgées en 2021, le chiffre d'affaires pourrait être porté à 1,6 milliard d'euros. Dans le premier cas, le taux d'EBIT serait équivalent à celui de 2020 ; dans le second, il pourrait retrouver un niveau comparable à celui des années antérieures.



L'ensemble de ces perspectives repose sur une stabilisation de la situation économique et sociale actuelle et une évolution de la crise sanitaire qui ne conduirait pas à de nouveaux arrêts de chantiers au cours de l'exercice.

















Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr

Prochaine date d'information périodique : 15 avril 2021 : Résultats du premier trimestre 2021 (après Bourse)

6 mai 2021 : Assemblée Générale des actionnaires



A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.



Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques, mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Kaufman & Broad et l'environnement économique dans lequel Kaufman & Broad exerce ses activités, qui est significativement impacté par la crise sanitaire actuelle. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans ces déclarations prospectives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de Kaufman & Broad. Outre la crise sanitaire actuelle, ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 1.2 « Facteurs de risques » du Document d'Enregistrement Universel 2019 de Kaufman & Broad déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 mars 2020 sous le numéro D.20-0231 , disponible sur le site de la Société ( www.kaufmanbroad.fr ) et celui de l'AMF ( www.amf-france.org ). Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif.

Glossaire

Backlog : également appelé carnet de commandes, il est une synthèse à un moment donné qui permet d'estimer le chiffre d'affaires à venir dans les prochains mois.



BEFA : le Bail en l'état futur d'achèvement consiste pour un utilisateur à louer un immeuble avant même sa construction ou sa restructuration.



Capacité financière : correspond à la trésorerie active augmentée des lignes de crédit non tirées à date



Délai d'écoulement : Le délai d'écoulement des stocks est le nombre de mois nécessaire pour que les logements disponibles soient vendus si les ventes se poursuivaient au même rythme que celui des précédents, soit l'encours de logements (offre disponible) par trimestre divisé par les réservations par trimestre écoulés elles-mêmes divisées par trois.



EBIT : correspond au résultat opérationnel courant c'est-à-dire à la marge brute diminuée des charges opérationnelles courantes.



LEU : les LEU (Logements Equivalent Unités livrés) sont le reflet direct de l'activité. Le nombre de « LEU » est égal au produit (i) du nombre de logements d'un programme donné pour lesquels l'acte de vente notarié a été signé et (ii) du rapport entre le montant des dépenses foncières et des dépenses de construction engagées par le groupe sur ledit programme et le budget total des dépenses dudit programme.



Marge brute : correspond au chiffre d'affaires diminué du coût des ventes. Le coût des ventes est notamment constitué du prix des terrains, des coûts fonciers qui y sont rattachés et des coûts de construction.



Offre commerciale : elle est représentée par la somme du stock de logements disponibles à la vente à la date considérée, c'est-à-dire la totalité des logements non réservés à cette date (déduction faite des tranches commerciales non ouvertes).



Portefeuille foncier : représente l'ensemble des terrains pour lesquels tout engagement (promesse de vente.) a été signé.



Réservations : mesurées en volume (Units ou Unités) et en valeur, elles sont le reflet de l'activité commerciale du groupe. Leur intégration au chiffre d'affaires est conditionnée par le temps nécessaire à la transformation d'une réservation en une signature d'acte notarié, fait générateur de la prise de résultat. Par ailleurs, dans les programmes de logements collectifs incluant des immeubles mixtes (appartements, locaux d'activité, commerce, bureau), toutes les surfaces sont converties en équivalents logements.



Taux d'écoulement : Le taux d'écoulement (Te) représente le pourcentage du stock initial qui se vend mensuellement sur un programme immobilier (ventes/mois divisé par le stock initial) ; soit les réservations nettes mensuelles divisées par le rapport du stock début de période augmenté du stock fin de période divisé par deux.



Units : les Units ou Unités permettent de définir le nombre de logements ou d'équivalent logement (pour les programmes mixtes) d'un programme donné. Le nombre d'Units des équivalents logements se détermine en rapportant la surface par type (locaux d'activité, commerce, bureau) à la surface moyenne des logements précédemment obtenue.



VEFA : la Vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de Maître de l'Ouvrage jusqu'à la réception des travaux .









ANNEXES Données financières

Principales données consolidées

En milliers d'euros T4

2020 Année

2020 T4

2019(1) Année

2019(1) Chiffre d'affaires 505 666 1 163 050 442 476 1 472 154 Dont Logement 377 562 963 281 413 886 1 334 000 Dont Tertiaire 126 966 194 372 25 752 130 410 Dont Autres 1 139 5 397 2 838 7 744 Marge brute 85 553 207 176 87 936 294 288 Taux de marge brute (%) 16,9% 17,8% 19,9% 20,0% Résultat opérationnel courant 49 791 80 134 43 829 143 425 Taux d'EBIT (%) 9,8% 6,9% 9,9% 9,7% Résultat net (pdg) 29 491 40 138 22 551 77 891 Résultat net (pdg) par action (?/a) ** 1,34 1,82 1,02 3,53 Retraitement tenant compte du changement d'interprétation de la norme IAS23 sur la capitalisation des frais financiers et d'un reclassement de la charge de CVAE en charge d'impôt sur les résultats. ** Basé sur le nombre de titres composant le capital social de Kaufman & Broad S.A 22 088 023 actions.



Compte de résultat consolidé*

En milliers d'euros T4

2020 Année

2020 T4

2019(1) Année

2019(1) Chiffre d'affaires 505 666 1 163 050 442 476 1 472 154 Coût des ventes -420 112 -955 874 -354 540 -1 177 866 Marge brute 85 553 207 176 87 936 294 288 Charges commerciales -7 673 -21 689 -9 295 -31 031 Charges administratives -14 089 -52 808 -18 694 -64 437 Charges techniques et services après- vente -4 402 -19 237 -5 440 -22 200 Charges développement et programmes -9 598 -33 308 -10 678 -33 196 Résultat opérationnel courant 49 791 80 134 43 829 143 425 Autres charges et autres produits non courants 0 0 0 0 Résultat opérationnel 49 791 80 134 43 829 143 425 Coût de l'endettement financier net -1 263 -9 697 -4 325 -13 313 Autres charges et produits financiers 0 0 0 0 Impôt sur les résultats -12 591 -16 247 -12 187 -38 003 Quote-part dans les résultats

des entreprises associées et co-entreprises 965 2 324 1 047 3 420 Résultat net de l'ensemble consolidé 36 902 56 514 28 364 95 529 Participations ne donnant pas le contrôle (P&L) 7 411 16 376 5 813 17 638 Résultat net (part du groupe) 29 491 40 138 22 551 77 891 (1) Retraitement tenant compte du changement d'interprétation de la norme IAS23 sur la capitalisation des frais financiers et d'un reclassement de la charge de CVAE en charge d'impôt sur les résultats.

* Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité.











Bilan consolidé*

En milliers d'euros 30 novembre

2020 30 novembre

2019** ACTIF Ecarts d'acquisitions 68 661 68 661 Immobilisations incorporelles 91 060 91 209 Immobilisations corporelles 5 977 5 976 Droit d'utilisation 20 388 0 Entreprises associées et co-entreprises 5 767 5 929 Autres actifs financiers non courants 7 021 1 756 Impôt différé actif 502 4 002 Actif non courant 199 376 177 533 Stocks 378 451 455 976 Créances clients 464 977 511 907 Autres créances 183 896 211 501 Trésorerie et équivalents de trésorerie 215 192 208 102 Paiements d'avance 515 1 435 Actif courant 1 243 031 1 388 921 TOTAL ACTIF 1 442 407 1 566 454 30 novembre

2020 30 novembre

2019** PASSIF Capital social 5 743 5 743 Primes, réserves et autres 220 539 198 526 Résultat net part du groupe 40 138 77 891 Capitaux propres part du groupe 266 420 282 160 Intérêts minoritaires 8 998 10 953 Capitaux propres 275 418 293 113 Provisions non courantes 39 883 37 706 Dettes financières non courantes (part > 1 an) 149 008 148 900 Dette financière de loyers IFRS16 (part > 1 an) 13 368 0 Impôt différé passif 47 006 50 346 Passif non courant 249 265 236 952 Provisions courantes 2 017 2 529 Autres passifs financiers courants (part < 1 an) 3 656 3 189 Dette financière de loyers IFRS16 (part < 1 an) 6 322 0 Fournisseurs 759 985 907 498 Autres dettes 144 697 123 047 Encaissements d'avance 1 047 126 Passif courant 917 724 1 036 389 TOTAL PASSIF 1 442 407 1 566 454 *Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité.

**Retraitement tenant compte du changement d'interprétation de la norme IAS23 sur la capitalisation des frais financiers et d'un reclassement de la charge de CVAE en charge d'impôt sur les résultats.









Données opérationnelles*



Logement T4

2020 Année

2020 T4

2019 Année

2019 Chiffre d'affaires (M?, HT) 377,6 963,3 413,9 1 334,0 Dont Appartements 347,5 877,1 381,7 1 232,4 Dont Maisons individuelles en village 30,1 86,1 32,2 101,6 Livraisons (LEU) 2 070 5 174 2 303 7 056 Dont Appartements 1 946 4 816 2 174 6 664 Dont Maisons individuelles en village 124 358 129 392 Réservations nettes (en nombre) 1 605 6 305 2 596 8 222 Dont Appartements 1 552 5 908 2 502 7 856 Dont Maisons individuelles en village 53 397 94 366 Réservations nettes (M?, TTC) 413,4 1 490,8 562,6 1 709,0 Dont Appartements 402,1 1 378,2 533,7 1 599,6 Dont Maisons individuelles en village 11,3 112,5 28,9 109,4 Offre commerciale fin de période (en nombre) 1 999 3 990 Backlog fin de période En valeur (M?, HT) 2 383,2 2 069,3 Dont Appartements 2 260,2 1 959,6 Dont Maisons individuelles en village 122,9 109,8 En mois d'activité 29,7 18,4 Réserve foncière fin de période (en nombre) 35 086 33 090 Tertiaire T4

2020 Année

2020 T4

2019 Année

2019 Chiffre d'affaires (M?, HT) 127,0 194,4 25,8 130,4 Réservations nettes (M?, TTC) 87,2 1 185,5 348,8 467,5 Backlog fin de période (M?, HT) 1 248,0 475,6 *Non arrêté par le Conseil d'Administration et non audité.

