Kaufman & Broad SA : De retour sur un niveau important 08/06/2022 | 10:34 achat En cours

Cours d'entrée : 25.8€ | Objectif : 29€ | Stop : 24.1€ | Potentiel : 12.4% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre Kaufman & Broad SA, le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 25.2 EUR.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 29 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 12.11 pour 2022 et de 6.44 pour 2023, la société fait partie des moins chères du marché.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.43 pour l'année 2022.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Constructeurs d'habitations - Maisons multifamiliales Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. KAUFMAN & BROAD SA -30.85% 572 HASEKO CORPORATION 9.19% 3 227 GLENVEAGH PROPERTIES PLC -19.24% 752 ATAL S.A. -8.46% 382 CURY CONSTRUTORA E INCORPOR.. -10.71% 371 WÄSTBYGG GRUPPEN AB (PUBL) -38.19% 218 MELNICK EVEN DESENVOLVIMENT.. -7.18% 149 TRISUL S.A. -40.34% 132 MITRE REALTY EMPREENDIMENTO.. -39.31% 110 ARCHICOM S.A. -16.59% 104 PLANO & PLANO DESENVOLVIMEN.. -23.38% 103

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2022 1 358 M 1 452 M - Résultat net 2022 44,9 M 48,1 M - Dette nette 2022 50,1 M 53,5 M - PER 2022 12,1x Rendement 2022 8,09% Capitalisation 535 M 572 M - VE / CA 2022 0,43x VE / CA 2023 0,33x Nbr Employés 778 Flottant 52,2% Prochain événement sur KAUFMAN & BROAD SA 12/07/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 25,55 € Objectif de cours Moyen 41,63 € Ecart / Objectif Moyen 62,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nordine Hachemi Chairman & Chief Executive Officer Bruno Coche Chief Financial Officer Sylvie Charles Independent Director Yves Gabriel Lead Independent Director Lucile Ribot Independent Director