Kaufman & Broad : Oddo ajuste son objectif de cours

Après des résultats semestriels jugés 'en demi-teinte', Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Kaufman & Broad avec un objectif de cours ajusté de 36 à 33 euros, estimant que le titre du groupe immobilier bénéficie d'un caractère spéculatif.



'Au final, cette publication n'apporte pas, à nos yeux, de catalyseurs spécifiques permettant d'envisager une revalorisation à court terme, le parcours boursier restant probablement lié à l'évolution des réservations en logement neufs', réagit l'analyste.



Oddo considère néanmoins que la bonne tenue de la profitabilité est la preuve de la rigueur du groupe. Au sein du secteur, il affiche une opinion 'neutre' sur son pair Nexity, 'qui pourrait également subir des réservations sous pression au deuxième trimestre'.



