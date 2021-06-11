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09-06-2021 : Notification de transaction de dirigeant

11/06/2021 | 12:08
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2021DD759329

09 juin 2021

FR0004007813 - DD126742

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Annalisa LOUSTAU, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : KAUFMAN & BROAD SA

LEI : 969500CE0X343D8ALO86

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 juin 2021

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : ISIN

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 38.4000 Euro

VOLUME : 250.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 38.4000 Euro

VOLUME : 250.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 09 juin 2021

COMMENTAIRES :

Acquisition d'actions de la société dans le cadre de la nomination au poste d'Administrateur, conformément au règlement intérieur

de Conseil d'Administration qui prévoit que : "chaque Administrateur de la société doit détenir au minimum 250 actions "

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Conformément au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement de vos données personnelles en contactant l'AMF par courrier : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; par mail : accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Kaufman et Broad SA published this content on 09 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 June 2021 10:07:05 UTC.


© Publicnow 2021
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Données financières
CA 2021 1 543 M 1 875 M -
Résultat net 2021 67,6 M 82,2 M -
Tréso. nette 2021 46,0 M 55,9 M -
PER 2021 12,1x
Rendement 2021 5,69%
Capitalisation 793 M 965 M -
VE / CA 2021 0,48x
VE / CA 2022 0,43x
Nbr Employés 778
Flottant 59,4%
Graphique KAUFMAN & BROAD SA
Durée : Période :
Kaufman & Broad SA : Graphique analyse technique Kaufman & Broad SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique KAUFMAN & BROAD SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 46,71 €
Dernier Cours de Cloture 37,80 €
Ecart / Objectif Haut 32,3%
Ecart / Objectif Moyen 23,6%
Ecart / Objectif Bas 13,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Nordine Hachemi Chairman & Chief Executive Officer
Bruno Coche Chief Financial Officer
Sylvie Charles Independent Director
Caroline Puechoultres Independent Director
Lucile Ribot Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
KAUFMAN & BROAD SA3.28%965
HASEKO CORPORATION29.59%3 841
GLENVEAGH PROPERTIES PLC12.98%1 028
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.-6.06%562
ATAL S.A.53.85%527
WÄSTBYGG GRUPPEN AB (PUBL)9.90%424