29-03-2021 : DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.
Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.
PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :
Code
Prix
Code
Numéro de
Code
Nom du
jour/heure de la
identifiant de
Quantité
Nom de l'émetteur
Code Identifiant PSI
unitaire
Devise
identifiant
référence de la
Identifiant
PSI
transaction
l'instrument
achetée
(unité)
marché
transaction
financier
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 17:06:59
FR0004007813
36,50
EUR
98
XPAR
00407413704TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 17:06:59
FR0004007813
36,50
EUR
38
XPAR
00407413703TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 17:06:59
FR0004007813
36,50
EUR
38
XPAR
00407413702TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 17:06:59
FR0004007813
36,50
EUR
38
XPAR
00407413701TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 17:06:59
FR0004007813
36,50
EUR
315
XPAR
00407413700TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 16:52:29
FR0004007813
36,50
EUR
262
XPAR
00407410637TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 16:41:19
FR0004007813
36,50
EUR
53
XPAR
00407408921TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 16:31:04
FR0004007813
36,50
EUR
34
XPAR
00407407895TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 16:31:04
FR0004007813
36,50
EUR
256
XPAR
00407407894TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 16:31:04
FR0004007813
36,50
EUR
38
XPAR
00407407893TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 16:31:04
FR0004007813
36,50
EUR
8
XPAR
00407407886TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 16:31:04
FR0004007813
36,50
EUR
13
XPAR
00407407885TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 16:31:04
FR0004007813
36,50
EUR
21
XPAR
00407407884TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 16:31:04
FR0004007813
36,50
EUR
294
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 15:29:29
FR0004007813
36,75
EUR
214
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 15:29:29
FR0004007813
36,75
EUR
142
XPAR
00407404234TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 14:59:01
FR0004007813
36,65
EUR
46
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 14:59:01
FR0004007813
36,65
EUR
100
XPAR
00407401873TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 14:59:01
FR0004007813
36,65
EUR
70
XPAR
00407401872TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 14:27:36
FR0004007813
36,60
EUR
119
XPAR
00407398643TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 14:26:34
FR0004007813
36,60
EUR
104
XPAR
00407398628TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 14:26:34
FR0004007813
36,60
EUR
11
XPAR
00407398627TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 13:55:58
FR0004007813
36,55
EUR
35
XPAR
00407397130TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 13:55:58
FR0004007813
36,55
EUR
100
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 13:55:58
FR0004007813
36,55
EUR
118
XPAR
00407397128TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 13:23:25
FR0004007813
36,55
EUR
98
XPAR
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 13:23:25
FR0004007813
36,55
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43
XPAR
00407395648TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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969500IKNV38EK1P8O50
20210322 13:23:25
FR0004007813
36,55
EUR
122
XPAR
00407395647TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 12:53:11
FR0004007813
36,50
EUR
117
XPAR
00407394258TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 12:53:11
FR0004007813
36,50
EUR
8
XPAR
00407394257TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 12:29:28
FR0004007813
36,45
EUR
107
XPAR
00407393418TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 11:56:52
FR0004007813
36,50
EUR
12
XPAR
00407391085TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 11:56:52
FR0004007813
36,50
EUR
103
XPAR
00407391084TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 11:47:17
FR0004007813
36,45
EUR
115
XPAR
00407390840TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 11:31:55
FR0004007813
36,45
EUR
115
XPAR
00407390051TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 11:21:33
FR0004007813
36,50
EUR
116
XPAR
00407389751TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 11:20:02
FR0004007813
36,50
EUR
116
XPAR
00407389701TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 10:57:27
FR0004007813
36,40
EUR
36
XPAR
00407388489TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 10:57:27
FR0004007813
36,40
EUR
114
XPAR
00407388488TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 10:57:27
FR0004007813
36,40
EUR
5
XPAR
00407388487TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 10:57:27
FR0004007813
36,40
EUR
93
XPAR
00407388486TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 10:57:27
FR0004007813
36,40
EUR
7
XPAR
00407388485TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 10:40:16
FR0004007813
36,35
EUR
115
XPAR
00407388251TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 10:18:19
FR0004007813
36,50
EUR
116
XPAR
00407387371TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 10:09:20
FR0004007813
36,45
EUR
116
XPAR
00407386406TRLO1
2/6
Code
Prix
Code
Numéro de
Code
Nom du
jour/heure de la
identifiant de
Quantité
Nom de l'émetteur
Code Identifiant PSI
unitaire
Devise
identifiant
référence de la
Identifiant
PSI
transaction
l'instrument
achetée
(unité)
marché
transaction
financier
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 9:54:19
FR0004007813
36,35
EUR
162
XPAR
00407385472TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 9:54:02
FR0004007813
36,35
EUR
93
XPAR
00407385467TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 9:54:02
FR0004007813
36,35
EUR
94
XPAR
00407385466TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 9:54:02
FR0004007813
36,35
EUR
74
XPAR
00407385465TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 9:54:02
FR0004007813
36,35
EUR
19
XPAR
00407385464TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 9:20:57
FR0004007813
36,35
EUR
63
XPAR
00407384847TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 9:20:57
FR0004007813
36,35
EUR
63
XPAR
00407384846TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 9:12:06
FR0004007813
36,25
EUR
70
XPAR
00407384353TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 9:03:50
FR0004007813
36,35
EUR
59
XPAR
00407383949TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210322 9:01:02
FR0004007813
36,45
EUR
64
XPAR
00407383874TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 17:18:03
FR0004007813
36,20
EUR
93
XPAR
00407482067TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 17:18:03
FR0004007813
36,20
EUR
43
XPAR
00407482066TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 17:18:03
FR0004007813
36,20
EUR
114
XPAR
00407482065TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 17:18:03
FR0004007813
36,20
EUR
109
XPAR
00407482064TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 17:18:03
FR0004007813
36,20
EUR
48
XPAR
00407482063TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 17:17:38
FR0004007813
36,20
EUR
45
XPAR
00407482056TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 17:17:38
FR0004007813
36,20
EUR
19
XPAR
00407482055TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 17:17:38
FR0004007813
36,20
EUR
98
XPAR
00407482054TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 16:54:46
FR0004007813
36,20
EUR
4
XPAR
00407478605TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 16:54:34
FR0004007813
36,20
EUR
112
XPAR
00407478593TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 16:50:24
FR0004007813
36,28
EUR
328
XPAR
00407478158TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 16:17:51
FR0004007813
36,25
EUR
117
XPAR
00407475646TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 16:08:59
FR0004007813
36,25
EUR
117
XPAR
00407473517TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 16:05:18
FR0004007813
36,20
EUR
83
XPAR
00407472954TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 15:52:39
FR0004007813
36,30
EUR
282
XPAR
00407471401TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 15:36:01
FR0004007813
36,30
EUR
20
XPAR
00407468458TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
969500IKNV38EK1P8O50
20210323 15:31:50
FR0004007813
36,30
EUR
15
XPAR
00407467964TRLO1
KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
Rothschild
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Code
Numéro de
Code
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jour/heure de la
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Identifiant
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XPAR
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EUR
108
XPAR
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4/6
Code
Prix
Code
Numéro de
Code
Nom du
jour/heure de la
identifiant de
Quantité
Nom de l'émetteur
Code Identifiant PSI
unitaire
Devise
identifiant
référence de la
Identifiant
PSI
transaction
l'instrument
achetée
(unité)
marché
transaction
financier
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KAUFMAN ET BROAD
KOF.PA
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KOF.PA
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4
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Kaufman et Broad SA published this content on 29 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2021 16:25:53 UTC.