Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Kaufman & Broad SA    KOF   FR0004007813

KAUFMAN & BROAD SA

(KOF)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

29-03-2021 : DECLARATION DES TRANSACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

31/03/2021 | 18:27
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

Paris, le 29 mars 2021

DECLARATION DES TRANSACTIONS

DANS LE CADRE DU PROGRAMME

DE RACHAT D'ACTIONS

Volume total

Prix pondéré moyen

Nom de l'émetteur

Jour de la

Code identifiant de

journalier

journalier

Marché

transaction

l'instrument financier

(en nombre

d'acquisition

d'actions)

des actions

Kaufman &

22/03/21

FR0004007813

5 000

36,50 €

XPAR

Broad

Kaufman &

23/03/21

FR0004007813

5 000

36,28 €

XPAR

Broad

Kaufman &

24/03/21

FR0004007813

5 000

36,15 €

XPAR

Broad

Kaufman &

25/03/21

FR0004007813

5 000

36,03 €

XPAR

Broad

Kaufman &

26/03/21

FR0004007813

2 331

36,77 €

XPAR

Broad

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr

Contacts

Relations Presse

Directeur Général Finances

Agence Shadow

Alice Polack - 06 33 71 91 58

Bruno Coche

alicepolack@shadowcommunication.fr

01 41 43 44 73

Aurélie Vinzent - 06 58 66 80 49

infos-invest@ketb.com

aurelievinzent@shadowcommunication.fr

Kaufman & Broad : Emmeline Cacitti

06 72 42 66 24 / ecacitti@ketb.com

A propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire et commercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman & Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et de la puissance de sa marque.

Le Document d'Enregistrement Universel de Kaufman & Broad a été déposé le 31 mars 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») sous le numéro D.20-0231. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultats et des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notamment l'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document d'Enregistrement Universel. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actions Kaufman & Broad.

PRESENTATION DETAILLEE DES TRANSACTIONS :

Code

Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom de l'émetteur

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

Identifiant

PSI

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 17:06:59

FR0004007813

36,50

EUR

98

XPAR

00407413704TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 17:06:59

FR0004007813

36,50

EUR

38

XPAR

00407413703TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 17:06:59

FR0004007813

36,50

EUR

38

XPAR

00407413702TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 17:06:59

FR0004007813

36,50

EUR

38

XPAR

00407413701TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 17:06:59

FR0004007813

36,50

EUR

315

XPAR

00407413700TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 16:52:29

FR0004007813

36,50

EUR

262

XPAR

00407410637TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 16:41:19

FR0004007813

36,50

EUR

53

XPAR

00407408921TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 16:31:04

FR0004007813

36,50

EUR

34

XPAR

00407407895TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 16:31:04

FR0004007813

36,50

EUR

256

XPAR

00407407894TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 16:31:04

FR0004007813

36,50

EUR

38

XPAR

00407407893TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 16:31:04

FR0004007813

36,50

EUR

8

XPAR

00407407886TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 16:31:04

FR0004007813

36,50

EUR

13

XPAR

00407407885TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 16:31:04

FR0004007813

36,50

EUR

21

XPAR

00407407884TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 16:31:04

FR0004007813

36,50

EUR

294

XPAR

00407407883TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 15:29:29

FR0004007813

36,75

EUR

214

XPAR

00407404235TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 15:29:29

FR0004007813

36,75

EUR

142

XPAR

00407404234TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 14:59:01

FR0004007813

36,65

EUR

46

XPAR

00407401874TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 14:59:01

FR0004007813

36,65

EUR

100

XPAR

00407401873TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 14:59:01

FR0004007813

36,65

EUR

70

XPAR

00407401872TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 14:27:36

FR0004007813

36,60

EUR

119

XPAR

00407398643TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 14:26:34

FR0004007813

36,60

EUR

104

XPAR

00407398628TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 14:26:34

FR0004007813

36,60

EUR

11

XPAR

00407398627TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 13:55:58

FR0004007813

36,55

EUR

35

XPAR

00407397130TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 13:55:58

FR0004007813

36,55

EUR

100

XPAR

00407397129TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 13:55:58

FR0004007813

36,55

EUR

118

XPAR

00407397128TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 13:23:25

FR0004007813

36,55

EUR

98

XPAR

00407395649TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 13:23:25

FR0004007813

36,55

EUR

43

XPAR

00407395648TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 13:23:25

FR0004007813

36,55

EUR

122

XPAR

00407395647TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 12:53:11

FR0004007813

36,50

EUR

117

XPAR

00407394258TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 12:53:11

FR0004007813

36,50

EUR

8

XPAR

00407394257TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 12:29:28

FR0004007813

36,45

EUR

107

XPAR

00407393418TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 11:56:52

FR0004007813

36,50

EUR

12

XPAR

00407391085TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 11:56:52

FR0004007813

36,50

EUR

103

XPAR

00407391084TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 11:47:17

FR0004007813

36,45

EUR

115

XPAR

00407390840TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 11:31:55

FR0004007813

36,45

EUR

115

XPAR

00407390051TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 11:21:33

FR0004007813

36,50

EUR

116

XPAR

00407389751TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 11:20:02

FR0004007813

36,50

EUR

116

XPAR

00407389701TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 10:57:27

FR0004007813

36,40

EUR

36

XPAR

00407388489TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 10:57:27

FR0004007813

36,40

EUR

114

XPAR

00407388488TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 10:57:27

FR0004007813

36,40

EUR

5

XPAR

00407388487TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 10:57:27

FR0004007813

36,40

EUR

93

XPAR

00407388486TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 10:57:27

FR0004007813

36,40

EUR

7

XPAR

00407388485TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 10:40:16

FR0004007813

36,35

EUR

115

XPAR

00407388251TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 10:18:19

FR0004007813

36,50

EUR

116

XPAR

00407387371TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 10:09:20

FR0004007813

36,45

EUR

116

XPAR

00407386406TRLO1

2/6

Code

Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom de l'émetteur

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

Identifiant

PSI

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 9:54:19

FR0004007813

36,35

EUR

162

XPAR

00407385472TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 9:54:02

FR0004007813

36,35

EUR

93

XPAR

00407385467TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 9:54:02

FR0004007813

36,35

EUR

94

XPAR

00407385466TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 9:54:02

FR0004007813

36,35

EUR

74

XPAR

00407385465TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 9:54:02

FR0004007813

36,35

EUR

19

XPAR

00407385464TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 9:20:57

FR0004007813

36,35

EUR

63

XPAR

00407384847TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 9:20:57

FR0004007813

36,35

EUR

63

XPAR

00407384846TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 9:12:06

FR0004007813

36,25

EUR

70

XPAR

00407384353TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 9:03:50

FR0004007813

36,35

EUR

59

XPAR

00407383949TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210322 9:01:02

FR0004007813

36,45

EUR

64

XPAR

00407383874TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 17:18:03

FR0004007813

36,20

EUR

93

XPAR

00407482067TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 17:18:03

FR0004007813

36,20

EUR

43

XPAR

00407482066TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 17:18:03

FR0004007813

36,20

EUR

114

XPAR

00407482065TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 17:18:03

FR0004007813

36,20

EUR

109

XPAR

00407482064TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 17:18:03

FR0004007813

36,20

EUR

48

XPAR

00407482063TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 17:17:38

FR0004007813

36,20

EUR

45

XPAR

00407482056TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 17:17:38

FR0004007813

36,20

EUR

19

XPAR

00407482055TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 17:17:38

FR0004007813

36,20

EUR

98

XPAR

00407482054TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 16:54:46

FR0004007813

36,20

EUR

4

XPAR

00407478605TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 16:54:34

FR0004007813

36,20

EUR

112

XPAR

00407478593TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 16:50:24

FR0004007813

36,28

EUR

328

XPAR

00407478158TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 16:17:51

FR0004007813

36,25

EUR

117

XPAR

00407475646TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 16:08:59

FR0004007813

36,25

EUR

117

XPAR

00407473517TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 16:05:18

FR0004007813

36,20

EUR

83

XPAR

00407472954TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 15:52:39

FR0004007813

36,30

EUR

282

XPAR

00407471401TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 15:36:01

FR0004007813

36,30

EUR

20

XPAR

00407468458TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 15:31:50

FR0004007813

36,30

EUR

15

XPAR

00407467964TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 15:31:50

FR0004007813

36,30

EUR

16

XPAR

00407467963TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 15:31:50

FR0004007813

36,30

EUR

17

XPAR

00407467962TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 15:20:45

FR0004007813

36,28

EUR

298

XPAR

00407466253TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 15:19:38

FR0004007813

36,25

EUR

8

XPAR

00407466165TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 15:19:38

FR0004007813

36,25

EUR

88

XPAR

00407466164TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 14:45:06

FR0004007813

36,20

EUR

266

XPAR

00407460272TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 14:45:03

FR0004007813

36,20

EUR

116

XPAR

00407460270TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 13:58:36

FR0004007813

36,20

EUR

275

XPAR

00407455820TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 13:27:20

FR0004007813

36,25

EUR

115

XPAR

00407454279TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 13:08:59

FR0004007813

36,30

EUR

32

XPAR

00407453463TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 13:08:59

FR0004007813

36,30

EUR

83

XPAR

00407453462TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 13:08:53

FR0004007813

36,30

EUR

9

XPAR

00407453460TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 13:02:02

FR0004007813

36,28

EUR

93

XPAR

00407452479TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 12:38:11

FR0004007813

36,30

EUR

55

XPAR

00407451204TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 12:38:11

FR0004007813

36,30

EUR

38

XPAR

00407451200TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 12:38:11

FR0004007813

36,30

EUR

46

XPAR

00407451203TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 12:38:11

FR0004007813

36,30

EUR

100

XPAR

00407451202TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 12:38:11

FR0004007813

36,30

EUR

32

XPAR

00407451201TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 12:02:53

FR0004007813

36,30

EUR

273

XPAR

00407448902TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 11:40:44

FR0004007813

36,10

EUR

19

XPAR

00407447762TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 11:40:44

FR0004007813

36,10

EUR

90

XPAR

00407447761TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 11:40:44

FR0004007813

36,10

EUR

22

XPAR

00407447760TRLO1

3/6

Code

Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom de l'émetteur

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

Identifiant

PSI

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 11:25:50

FR0004007813

36,35

EUR

118

XPAR

00407447080TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 11:16:59

FR0004007813

36,35

EUR

115

XPAR

00407446756TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 11:09:32

FR0004007813

36,40

EUR

278

XPAR

00407446361TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 11:08:02

FR0004007813

36,40

EUR

93

XPAR

00407446229TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 10:31:22

FR0004007813

36,45

EUR

65

XPAR

00407444472TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 10:31:22

FR0004007813

36,45

EUR

54

XPAR

00407444471TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 10:31:22

FR0004007813

36,45

EUR

116

XPAR

00407444470TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 10:31:12

FR0004007813

36,48

EUR

64

XPAR

00407444464TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 9:36:06

FR0004007813

36,20

EUR

108

XPAR

00407442447TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 9:34:28

FR0004007813

36,25

EUR

47

XPAR

00407442419TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 9:34:28

FR0004007813

36,25

EUR

22

XPAR

00407442418TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 9:07:36

FR0004007813

36,15

EUR

60

XPAR

00407441533TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 9:05:10

FR0004007813

36,25

EUR

58

XPAR

00407441308TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210323 9:04:46

FR0004007813

36,38

EUR

64

XPAR

00407441276TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 17:10:56

FR0004007813

35,95

EUR

5

XPAR

00407525133TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 17:09:50

FR0004007813

35,95

EUR

15

XPAR

00407525068TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 17:09:50

FR0004007813

35,95

EUR

103

XPAR

00407525067TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:52:03

FR0004007813

35,95

EUR

103

XPAR

00407523192TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:38

FR0004007813

35,95

EUR

103

XPAR

00407523164TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:32

FR0004007813

35,95

EUR

34

XPAR

00407523162TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:20

FR0004007813

35,95

EUR

14

XPAR

00407523154TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:19

FR0004007813

35,95

EUR

55

XPAR

00407523150TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:19

FR0004007813

35,95

EUR

25

XPAR

00407523149TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:19

FR0004007813

35,95

EUR

78

XPAR

00407523148TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:18

FR0004007813

35,95

EUR

19

XPAR

00407523144TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:16

FR0004007813

35,95

EUR

84

XPAR

00407523140TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:16

FR0004007813

35,95

EUR

84

XPAR

00407523139TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:16

FR0004007813

35,95

EUR

19

XPAR

00407523138TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:16

FR0004007813

35,95

EUR

103

XPAR

00407523136TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:51:13

FR0004007813

35,95

EUR

103

XPAR

00407523126TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:43:53

FR0004007813

35,95

EUR

119

XPAR

00407522575TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:35:49

FR0004007813

35,95

EUR

118

XPAR

00407521426TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:27:14

FR0004007813

36,08

EUR

155

XPAR

00407520603TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:27:14

FR0004007813

36,08

EUR

131

XPAR

00407520602TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 16:26:41

FR0004007813

36,10

EUR

328

XPAR

00407520561TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 15:56:02

FR0004007813

36,10

EUR

120

XPAR

00407518002TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 15:45:47

FR0004007813

36,10

EUR

76

XPAR

00407517108TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 15:39:55

FR0004007813

36,10

EUR

121

XPAR

00407516837TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 15:39:55

FR0004007813

36,10

EUR

145

XPAR

00407516836TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 14:58:52

FR0004007813

36,13

EUR

118

XPAR

00407513026TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 14:55:37

FR0004007813

36,13

EUR

116

XPAR

00407512916TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 14:47:24

FR0004007813

36,38

EUR

30

XPAR

00407512075TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 14:46:39

FR0004007813

36,00

EUR

1

XPAR

00407512036TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 14:34:30

FR0004007813

36,05

EUR

117

XPAR

00407510637TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 14:19:22

FR0004007813

36,10

EUR

121

XPAR

00407509377TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 14:10:42

FR0004007813

36,15

EUR

118

XPAR

00407509076TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 13:49:32

FR0004007813

36,25

EUR

147

XPAR

00407507741TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 13:49:32

FR0004007813

36,30

EUR

119

XPAR

00407507740TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 13:19:18

FR0004007813

36,35

EUR

108

XPAR

00407506412TRLO1

4/6

Code

Prix

Code

Numéro de

Code

Nom du

jour/heure de la

identifiant de

Quantité

Nom de l'émetteur

Code Identifiant PSI

unitaire

Devise

identifiant

référence de la

Identifiant

PSI

transaction

l'instrument

achetée

(unité)

marché

transaction

financier

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 13:19:18

FR0004007813

36,35

EUR

12

XPAR

00407506411TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 13:10:33

FR0004007813

36,40

EUR

8

XPAR

00407506199TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 13:10:33

FR0004007813

36,35

EUR

308

XPAR

00407506198TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 12:59:16

FR0004007813

36,30

EUR

4

XPAR

00407505929TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 12:49:34

FR0004007813

36,30

EUR

4

XPAR

00407505356TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 12:34:15

FR0004007813

36,35

EUR

115

XPAR

00407504860TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 12:34:15

FR0004007813

36,35

EUR

2

XPAR

00407504859TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 12:16:36

FR0004007813

36,35

EUR

110

XPAR

00407503869TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 12:16:36

FR0004007813

36,35

EUR

8

XPAR

00407503868TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 12:04:34

FR0004007813

36,35

EUR

125

XPAR

00407503228TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 12:04:34

FR0004007813

36,35

EUR

138

XPAR

00407503227TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 12:02:08

FR0004007813

36,35

EUR

134

XPAR

00407503052TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 12:02:08

FR0004007813

36,35

EUR

125

XPAR

00407503051TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 11:48:02

FR0004007813

36,30

EUR

5

XPAR

00407502429TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 11:27:24

FR0004007813

36,35

EUR

6

XPAR

00407500108TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 11:26:55

FR0004007813

36,35

EUR

5

XPAR

00407500062TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 11:26:55

FR0004007813

36,35

EUR

104

XPAR

00407500061TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 11:01:05

FR0004007813

36,30

EUR

117

XPAR

00407498768TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 10:58:04

FR0004007813

36,35

EUR

111

XPAR

00407498706TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 9:57:06

FR0004007813

36,20

EUR

17

XPAR

00407495025TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 9:55:02

FR0004007813

36,15

EUR

22

XPAR

00407495004TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 9:55:02

FR0004007813

36,15

EUR

40

XPAR

00407495002TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 9:54:46

FR0004007813

36,15

EUR

65

XPAR

00407494998TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 9:49:52

FR0004007813

36,15

EUR

1

XPAR

00407494951TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 9:17:08

FR0004007813

36,10

EUR

1

XPAR

00407494436TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 9:17:08

FR0004007813

36,10

EUR

100

XPAR

00407494435TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210324 9:01:30

FR0004007813

36,00

EUR

58

XPAR

00407493883TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

14

XPAR

00407580972TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

135

XPAR

00407580971TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

15

XPAR

00407580970TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

135

XPAR

00407580968TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

15

XPAR

00407580967TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

15

XPAR

00407580966TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

7

XPAR

00407580960TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

8

XPAR

00407580959TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

1 717

XPAR

00407580956TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

15

XPAR

00407580955TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

135

XPAR

00407580954TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

15

XPAR

00407580953TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

15

XPAR

00407580952TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

15

XPAR

00407580951TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

15

XPAR

00407580950TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

54

XPAR

00407580949TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,38

EUR

46

XPAR

00407580948TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

34

XPAR

00407580946TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

21

XPAR

00407580947TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

46

XPAR

00407580945TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

14

XPAR

00407580944TRLO1

KAUFMAN ET BROAD

KOF.PA

Rothschild

969500IKNV38EK1P8O50

20210325 17:21:45

FR0004007813

36,10

EUR

27

XPAR

00407580943TRLO1

5/6

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Kaufman et Broad SA published this content on 29 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2021 16:25:53 UTC.


© Publicnow 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur KAUFMAN & BROAD SA
18:2931-03-2021  : Availability of the 2020 universal registration document
PU
18:2729-03-2021  : Declaration des transactions dans le cadre du programme de rachat ..
PU
18:246 MAI 2021  : Assemblée Générale des Actionnaires
PU
18:2431-03-2021  : Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2020
PU
15:17KAUFMAN & BROAD SA : Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2..
EQ
25/03KAUFMAN & BROAD  : CONCERTO signe en VEFA une plateforme logistique nouvelle gén..
PU
25/03KAUFMAN & BROAD  : Henderson GI Ltd dépasse les 5% du capital
CF
22/0322-03-2021  : Declaration des transactions dans le cadre du programme de rachat ..
PU
12/03VALNEVA et DBV TECHNOLOGIES intègrent l'indice SBF120
AO
12/03EN DIRECT DES MARCHES  : Renault, EssilorLuxottica, M6, Spie, Rubis, Technicolor..
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur KAUFMAN & BROAD SA
Plus de recommandations
Données financières
CA 2020 1 021 M 1 197 M -
Résultat net 2020 29,9 M 35,0 M -
Tréso. nette 2020 6,60 M 7,74 M -
PER 2020 23,0x
Rendement 2020 3,54%
Capitalisation 789 M 926 M -
VE / CA 2020 0,77x
VE / CA 2021 0,46x
Nbr Employés 863
Flottant 60,1%
Graphique KAUFMAN & BROAD SA
Durée : Période :
Kaufman & Broad SA : Graphique analyse technique Kaufman & Broad SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique KAUFMAN & BROAD SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 46,64 €
Dernier Cours de Cloture 36,35 €
Ecart / Objectif Haut 62,3%
Ecart / Objectif Moyen 28,3%
Ecart / Objectif Bas 16,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Nordine Hachemi Chairman & Chief Executive Officer
Bruno Coche Chief Financial Officer
Sylvie Charles Independent Director
Caroline Puechoultres Independent Director
Lucile Ribot Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
KAUFMAN & BROAD SA-0.68%926
HASEKO CORPORATION30.94%3 999
GLENVEAGH PROPERTIES PLC6.49%939
ATAL S.A.27.38%404
WÄSTBYGG GRUPPEN AB (PUBL)4.01%379
TRISUL S.A.-18.94%321
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers The best of tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2021 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et S&P Capital IQ