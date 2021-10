Au cœur de Toulouse, Cour du Dôme, un projet exemplaire : une mixité équilibrée en réponse aux enjeux sociétaux

Idéalement situé à 15 minutes à pied de la place du Capitole, dans le quartier de Saint- Cyprien, sur la rive gauche de la Garonne, à quelques pas de l'emblématique dôme de La Grave, Cour du Dôme prend place sur le site de l'ancien centre de lutte contre le cancer, l'Institut Claudius Regaud.

La conception de ce projet a été attribuée à Kaufman & Broad, par le CHU de Toulouse et l'Institut Claudius Regaud, suite à un appel d'offres et concours d'architecture.

L'ensemble immobilier, d'une surface totale de 25 000 m² se compose de 226 appartements, du 2 pièces au 5 pièces duplex dont 50% de logements sociaux et à prix maîtrisés. Le projet comporte également une résidence de tourisme, 1 000 m² de commerces et services, et un parking souterrain de 420 places.

« Nous sommes fiers de réaliser le projet Cour du Dôme à Toulouse car il illustre parfaitement la vocation qui est la nôtre : nous concevons nos projets pour nos clients. Nous sommes à l'écoute permanente des territoires pour être au plus près des besoins et des attentes de la ville et de ses citoyens. Cela nous permet d'avoir une compréhension plus fine de la ville et de ses différents visages et de pouvoir concevoir des logements qui répondent à toutes les probléma:ques, des logements pour tous, comme ici à Toulouse. » Nordine Hachemi, Président de Kaufman & Broad.

« Les Toulousains sont très attachés à l'identité particulière de leur ville. Une identité unique et forte que nous devons respecter. Jouxtant le site emblématique de La Grave, le projet Cour du Dôme s'intègrera harmonieusement dans le paysage toulousain, tout en contribuant au dynamisme du quartier Saint-Cyprien. Avec 50% de logements sociaux et à prix maitrisés, il contribuera également à la mixité équilibrée que nous défendons à Toulouse, pour que chacun puisse devenir propriétaire et vivre dans un logement de qualité. » Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole

« Cour du Dôme est un projet de la diversité qui répond à la problématique des quartiers de toutes les grandes métropoles. La résidence compte 226 logements dont 113 logements sociaux et à prix maîtrisés, intégrés au projet global pour ainsi favoriser la mixité. C'est un projet ambitieux dans ce quartier emblématique de la ville.» Jacques Rubio, Directeur Général Régions de Kaufman & Broad.

Les logements sociaux ont été attribués par Toulouse Métropole Habitat et Promologis dès 2019, afin de permettre à des foyers à revenu modeste l'accès à ce site patrimonial exceptionnel.

« Toulouse Métropole Habitat fête son centenaire ceBe année. Il n'en demeure pas moins un Office visionnaire qui s'est fixé des objec:fs de production ambitieux (3 200 logements neufs en 4 ans) pour étendre l'offre de logements abordable pour tous, tout en relevant les défis environnementaux et techniques, pour le bien être de ses résidents. Aujourd'hui, je me réjouis de voir démarrer ce très beau projet Cours du Dôme, qui en adéquation avec nos valeurs, contribue à améliorer l'offre de logements sociaux en coeur de ville : une réelle nécessité. » Bertrand Serp, Président Toulouse Métropole Habitat.

Ce programme met aussi en avant l'ambition forte de Kaufman & Broad de contribuer à rendre la ville plus durable, responsable et inclusive, tout en respectant son histoire et son patrimoine.

« Cette opération de renouvellement de la ville sur la ville est exemplaire à plusieurs titres : elle démontre la possibilité de répondre à trois enjeux sociétaux majeurs. Celui de la mise en valeur du patrimoine historique de Toulouse, celui de la luBe conte l'étalement urbain et enfin celui de la production de logements sociaux sur un emplacement exceptionnel. Pour Promologis, c'est aussi l'opportunité de concrétiser son engagement de faciliter l'accès et le maintien dans un logement abordable et de grande qualité pour les salariés et les ménages modestes. » Frédéric Carré, Président de Promologis.

Quant aux logements proposés en accession à prix maîtrisés, permettant à des ménages respectant un plafond de ressources d'acquérir leur résidence principale à un prix inférieur au marché, ils ont déjà tous trouvé preneurs.

Un programme ouvert sur le quartier

« Cour du Dôme constitue un projet par:culièrement structurant pour le quartier Saint-Cyprien. Il contribue à la transforma:on du site de La Grave dans la continuité du complexe de santé toulousain et de la coulée verte mise en place par Joan Busquets. » - Pierre-Louis Taillandier, l'architecte du projet.

Le choix architectural défini met en scène un dialogue entre une écriture contemporaine et le patrimoine architectural, pour mieux les révéler l'une et l'autre. C'est un projet qui entre dans l'esprit architectural du quartier, avec de la brique rouge en façade et de la pierre blanche de Caylus. Les deux bâtiments expriment une forme de délicatesse, jouant sur les larges ouvertures, le travail fin des corniches et les dessins en façades

Une part belle sera également donnée à la nature : plus de 50 arbres plantés là où il n'y en avait que 3, 20% de terres végétalisées contre 0 avant, une emprise au sol des bâtiments diminuée de 30%. Cet espace, auparavant clos, va devenir un endroit ouvert sur le quartier et permettra d'accéder au jardin Raymond VI et au musée des Abattoirs via le mail piéton qui sera créé dans la lignée de la coulée verte existante.

Le projet « Cour du Dôme » en un clin d'oeil

Une résidence exceptionnelle

Une résidence de 226 logements du 2 au 5 pièces

113 logements sociaux et à prix maîtrisés, du 2 au 4 pièces, de 40 à 95 m2

2 bâtiments : bâtiment A (R+6 et R+4) / bâtiment B (R+3 et R+1)

Une résidence de tourisme Adagio de 114 chambres

Des commerces et services : 1 000 m²

Des espaces verts : 50 arbres, 20% de terres végétalisées

420 places de parking en sous-sol

Surface du projet : plus de 25 000 m²

Une équipe disciplinaire

Maîtrise d'ouvrage : Kaufman & Broad

Architecte : Cabinet Pierre-Louis Taillandier

Bailleurs sociaux : Toulouse Métropole Habitat et Promologis

Un chantier responsable

Une réalisation certifiée NF habitat et RT 2012

Un chantier responsable en consommation des ressources

Dates clés du projet