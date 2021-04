KAUFMAN & BROAD: Stifel confirme à l'Achat

Stifel a réitéré sa recommandation d'Achat sur le titre Kaufman & Broad, ainsi que son objectif de cours de 45 euros. Les résultats du premier trimestre publiés par le groupe de BTP sont ressortis en ligne avec les attentes de l'analyste, mais celui-ci émet des réserves concernant le projet de la gare d'Austerlitz à Paris, qui pourrait démarrer avec un décalage d'un an, retardant les flux de trésorerie et les dividendes. Stifel estime toutefois que cela ne change pas grande chose au tableau général et qu'un rebond des permis de construire plus tard dans l'année devrait se produire.